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大成董座韓家宇：明年將上市植物肉品牌「Neo Foods」

經濟日報 / 記者何秀玲/台北即時報導
大成24日參加證交所法說會，大成董座韓家宇出席。記者何秀玲／攝影
大成24日參加證交所法說會，大成董座韓家宇出席。記者何秀玲／攝影

大成（1210）24日參加證交所法說會。大成今年在疫情間逆勢成長，前三季受惠宅經濟，已賺贏去年全年，由於第4季為傳統旺季，今年全年營收有望超越去年777.7億元；而明年主要動能，將是明年投產的嘉義馬稠後食品加工廠。

此外，大成集團董事長韓家宇透露，公司五年前就開始研發植物肉，今年成立植物肉公司「新食成」，明年將上市新創肉品牌「Neo Foods」，2022年有望在桃園國成麵粉廠旁蓋植物肉廠。

大成24日股價收46.8元，上漲0.1元。

大成今年前11個月累計營收為714億元，年增0.5%；由於前三季大成兩岸獲利都超越去年，帶動大成母公司今年前三季獲利達22.9億元，不但較去年同期18.1億元，年增26.9%，也已超越去年全年22.8億元，每股純益為2.94元。

韓家宇表示，嘉義馬稠後食品加工廠投資24億元，原本預計今年第4季投產，但受疫情影響，國外專業安裝技師無法即時來台，完工時間稍為延誤，希望在明年1月投產，下半年可全力生產，投產後，將是台灣單一最大食品廠，之後產能滿載後，將是目前大成食品廠產能的三倍。

而欣光食品供不應求，故會重新整頓，並搬到台南食品廠，之後產能也有望增加三倍。

大成在洗選蛋也早已布局，彰化二林蛋品洗選廠明年1月22日將舉行破土典禮，預計2022年第3季投產，未來興建完成，將是全台最大洗選雞蛋廠。

植物肉部分，大成明年新創肉品牌「Neo Foods」產品將會上市，大量推出會在明年年中，正規劃建廠，預計在2022年蓋好，將可更大量生產。

大成旗下舒肥雞胸肉銷售亮眼。大成／提供
大成旗下舒肥雞胸肉銷售亮眼。大成／提供
大成24日參加證交所法說會。記者何秀玲／攝影
大成24日參加證交所法說會。記者何秀玲／攝影

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