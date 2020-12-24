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台灣人壽數位創新 可免費預約保險顧問

經濟日報 / 記者陳怡慈/即時報導

台灣人壽持續數位轉型，深植人性化服務，並以「安、穩、傳」關鍵字推動保險人生階段策略，並推出全新網站，以一站化服務設計，使保戶能在網上完成保險資訊取得、規劃方案速覽、預約顧問等三大體驗，更結合AI(人工智慧)大數據應用，落實以數位創新達到友善客戶。

台灣人壽全新上線的安穩傳網站，運用AI技術設置AI解盲，以及人生九宮格兩大專區，在2020台北金融博覽會為民眾熱門搶新鮮體驗項目，並將保險數位AI輕鬆融入日常生活場景服務中。

其中，AI解盲，只要上傳一隻手掌紋照片，透過掌紋數據加以解析，便可以分析出自己的運勢報告，並依此對應出保險規劃建議。

台灣人壽表示，保險規畫宜掌握安全防護、穩定增值，及傳愛一世等要點，靠商業保險轉嫁人生風險，台壽安穩傳網站，特別設立人生九宮格專區，民眾可依個人或家庭階段風險，以及經濟能力，參考基本款、進階款和旗艦款險種，找到最適合投保方向。

該網站也整合串聯線下實體業務員服務，設有預見保險顧問專區，去(2019)年11月上線以來，瀏覽量近15萬人次，預約來客數更是超乎當初預期五倍多。

使用這項預約顧問服務的用戶，多以北部居多，70%集中於40歲以下，近15%是爸媽為新生兒或學齡孩童投保，諮詢內容以健康醫療險為主，投保健康險比例高達63%，數據顯示，預約顧問服務客戶，服務滿意度高達九成。

為服務每個月穩定成長的預約客戶，台灣人壽實體業務員所組成的菁英保險顧問群，分別有擅長於壽險保障、教育基金、退休規劃、投資理財及傷害醫療等五大領域，能一對一線下給予免費保單健診服務與保單規畫諮詢，即使客戶是網路新手也不用擔心預約服務，服務完全免費。

為答謝客戶愛用與支持，上網完成預約顧問的預約，就有預約抽獎禮。更多安穩傳網站內容請見https://insuranceconcept.taiwanlife.com/。

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