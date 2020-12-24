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大到不能倒銀行 金管會宣布新增一家

經濟日報 / 記者邱金蘭／即時報導
金管會今（24）日宣布第二波「大到不能倒」的系統性重要銀行（D-SIBs）名單，除中信銀、國泰世華、台北富邦、兆豐及合庫等第一波的五家銀行，繼續上榜外，並新增指定一銀為第六家系統性重要銀行。報系資料照
金管會今（24）日宣布第二波「大到不能倒」的系統性重要銀行（D-SIBs）名單，除中信銀、國泰世華、台北富邦、兆豐及合庫等第一波的五家銀行，繼續上榜外，並新增指定一銀為第六家系統性重要銀行。報系資料照

金管會今（24）日宣布第二波「大到不能倒」的系統性重要銀行（D-SIBs）名單，除中信銀國泰世華、台北富邦、兆豐及合庫等第一波的五家銀行，繼續上榜外，並新增指定一銀為第六家系統性重要銀行。

金管會銀行局副局長林志吉表示，系統性重要銀行在金融市場是具有領導性地位的銀行，期待這六家銀行能為金融穩定承擔更多責任與使命，在業務面、行為面、公司治理面能全面帶動提升金融業經營的穩定及健全。

金管會秉持我國資本適足性與國際接軌，並因應我國實務發展的原則下，在提升我國系統性重要銀行的損失吸收能力後，對於強化我國金融穩定應有相當的助益。

金管會表示，被指定系統性重要銀行後，應自被指定之日次年起，分四年平均提列2個百分點的「額外法定資本」，及2個百分點的「內部管理資本」。

並向主管機關申報「經營危機應變措施」及每年辦理並通過二年期的壓力測試。

其中有關提列2個百分點的「內部管理資本」，及申報「經營危機應變措施」等兩項強化措施，因應疫情發展及參考國際作法，金管會在7月2日發布補充規定，予以延後一年實施。

金管會 國泰世華 中信銀

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