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發揮善的力量 王道銀行再推三張公益認同卡

經濟日報 / 記者仝澤蓉／台北即時報導
王道銀行攜手勵馨基金會、伊甸基金會、天使心家族基金會推出公益認同卡。圖/王道銀行提供
王道銀行攜手勵馨基金會、伊甸基金會、天使心家族基金會推出公益認同卡。圖/王道銀行提供

王道銀行（2897）發行全新公益認同卡，攜手勵馨基金會、伊甸基金會以及天使心家族基金會，推出各基金會專屬的認同卡，號召消費者透過日常刷卡消費及定存選擇，發揮善的影響力。

王道銀行自2018年起打造公益認同卡平台，首先推出關懷流浪動物的「浪浪認同卡」及倡議性別平權的「彩虹認同卡」，2019年再推出提倡均等教育機會的「均一教育認同卡」及支持憨兒發展的「喜憨兒認同卡」。

2020年，王道銀行持續擴展認同卡平台，擴大推出關懷受暴婦幼的「勵馨認同卡」、幫助身心障礙者及長者的「伊甸認同卡」以及支持愛奇兒照顧者的「天使心家族認同卡」。

消費者持任一公益認同卡刷卡消費，除了可享2021年底前國內外不限通路且無上限的0.8%現金回饋之外，王道銀行還將提撥每筆消費金額0.2%的回饋金，捐贈予卡片所屬的公益團體，讓消費者透過日常刷卡就能即時行善，幫助公益團體獲得長期穩定的資金，進而協助公益團體照顧更多需要幫助的人。

其中「勵馨認同卡」的勵馨基金會宗旨為提倡終止性別暴力，幫助受暴及弱勢婦幼改變生命，認同卡共有四款卡面，包含由兒童性別教育繪本「蝴蝶朵朵」繪者陳潔皓及徐思寧所設計的兩款卡面，分別以天空中的鯨魚展現從黑暗中尋找光明的意象，以及擁有天使翅膀的小女孩展現堅定光芒與力量；另外兩款卡面則採用勵馨基金會原創插畫，分別傳遞張開雙手擁抱生命美好，以及用愛守護受暴婦幼的概念。

「伊甸認同卡」的伊甸基金會針對身心障礙者及長者，提供居家型或社區整合型的長照服務，認同卡共三款卡面，一款由插畫家Lobster所設計，以懶散兔與啾先生手捧愛心傳遞每個人的熱情，另外兩款則採用伊甸基金會身障者所繪之原創插畫，以象徵人們行走在沒有障礙且自在的伊甸園與愛心圖像為設計理念。

「天使心家族認同卡」的天使心家族基金會主要理念為扶持和關懷愛奇兒（身心障礙者）的家庭，認同卡卡面以手勾手象徵互相扶持的力量，期給予愛奇兒家庭專業的支持與關懷。

王道銀行董事長駱怡君表示，王道銀行長期致力於結合金融本業與公益，為社會上資源較匱乏的族群提供金融中介者的力量。推出三張公益認同卡 ，讓消費者可簡單的透過消費做公益之外，更推出影響力專案，透過專款專用的模式，將消費者的影響力存款可做為經濟弱勢族群優惠貸款的來源 。

王道銀行 天使

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