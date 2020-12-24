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振興三倍券領用剩最後一周 經濟部：尚有43萬人未領

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
振興三倍券領取、使用進入最後倒數。本報資料照片
振興三倍券領取、使用進入最後倒數。本報資料照片

振興三倍券領取、使用進入最後倒數，經濟部中企處今（24）日指出，振興三倍券領用期限至今年12月31日，已超過98%民眾完成領取，經濟部提醒，三倍券領取及使用期限皆到12月31日止，尚未領取的民眾把握最後一周，趕快領，趕快使用。

根據經濟部的統計資料顯示，振興三倍券發放迄今，已超過2,328萬人領取，其中約2,147萬（占92%）領取紙本券，181萬人（占8%）綁定數位三倍券，估計大約43萬具領取資格者尚未領取，其中11月16日加碼開放持有效台灣永居證的外國人領取三倍券，已有6,779人完成領取。

經濟部呼籲，尚未領的趕快領，尚未使用的趕快消費，倘期限到了仍未使用完畢，無法辦理退費，紙本券也無法再使用，手中還有三倍券的民眾記得把握最後幾天趕快去消費。

經濟部再次提醒未領的民眾，可攜帶1,000元現金及健保卡（或永居證）至各地郵局領取紙本三倍券，或選擇快速便利的數位三倍券（包含信用卡、電子票證及行動支付），至三倍券官網即能輕鬆完成綁定，趁到期前趕快消費，於年底前消費累積滿3,000即可享2,000元回饋。

三倍券 經濟部

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