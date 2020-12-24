法巴人壽推新類全委保單 瞄準小資族

法國巴黎人壽表示，與永豐銀行、摩根投信推出0到80歲族群都能投保的類全委保單「豐收富利類全委投資型保單」，讓想兼顧投資和保障的小額投資族群也能夠享有國際專家代操管理、財富傳承的服務。

豐收富利類全委投資型保單除了投保的金額門檻較低、投保年齡較高以外，還擁有月月提撥和每月加碼兩種撥回機制特點(註：投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)，讓保戶在面對變化多端的市場波動時兼顧穩定現金流和保障，資產依然有成長的機會。

法國巴黎人壽總經理戴朝暉表示，面對大環境的各種挑戰，法國巴黎人壽依舊持續致力於提供符合保戶期待和需求的投資型保險商品，「我們仍希望能為不同階段的客戶，透過專業經理人代操，依舊能達成各個階段的理財目標」。

豐收富利類全委保單具備下列四項優勢，鎖定小額投資族群。

一、小額投資可享千萬等級國際專業團隊代操服務。

豐收富利類全委投資型保單委託摩根投信操作，保戶不需要上千萬元資產，就可享有千萬等級的代操服務。

透過專業團隊代操、風險控管，及搭配穩定撥回機制(註：投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)，再依照市場狀況隨時調整投資組合。

做好資產配置的同時，也精準掌握風險控管，幫助保戶安心逐步地達成人生的目標。

二、多樣性幣別保單及低投保門檻。

豐收富利類全委保單提供壽險和年金兩種商品，從0歲到80歲都可投保。

豐收富利類全委保單也提供多種外幣的保單選擇，最低的投保門檻為新台幣10萬元，最低單筆增額為2萬元，彈性的繳費方式可減輕有預算考量族群的經濟壓力，提供保戶更多元的選擇。

三、電子單據好處多。

豐收富利類全委保單僅收取前四年的保單年度帳戶管理費，第一至第三年按月收取當時保單帳戶價值的0.125%；第四年起則降至按月收取當時保單帳戶價值的0.0667%；第五年起即不收帳戶管理費。

以電子郵件寄發單據者，還可享有每月保單維護費用八折優惠，同時響應環保減碳愛地球。

四、資金運用更彈性。

豐收富利類全委保單自第四保單年度起即不收解約費，讓保戶的資金運用可以更彈性。

投資帳戶由摩根投信專家操盤，輕鬆擁有「超、好、利」。

保單連結摩根投信運用操作的法國巴黎人壽豐收富利投資帳戶「月撥現(註：投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)與法國巴黎人壽豐收富利投資帳戶「轉投入(註：投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)」二種帳戶，具備三大特色：

一、超越傳統：運用摩根投信獨家設計的長期資本市場預期系統，掌握資產長期趨勢，配合週期動態調整，穩健中求成長。

二、經驗良好：擁有國際專業團隊的摩根投信深耕台灣逾30年，基金產品線完整多元，類全委帳戶成立至今含提撥淨值全數超過10。

三、加碼撥回：擁有「月月提撥」和「每月加碼」兩種撥回機制，當每月基準日帳戶淨值大於等於8，固定年化提撥率為5％；若是淨值小於8，固定年化提撥率為3％。

「每月加碼」則是當每月基準日淨值超過10.2(不含)，當月再提供10％的加碼撥回(撥回基準日之每單位淨值-USD 10)x 10%。

法國巴黎人壽也提醒，保戶購買投資型保險保單除投資標的信用風險外，也應留意市場價格風險、經濟變動風險和匯率風險，且經濟走勢預測不必然代表投資績效。

投資前應詳閱保險商品說明書，確認保障範圍和給付方式適合自身需求及承受各項風險能力，才能發揮投資型保險所帶來的投資與保障功能。

詳細商品內容、投保規定及投資標的風險請詳參保單條款之約定。