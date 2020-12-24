快訊

摩托車手終點前放油門慶祝 遭超車痛失冠軍成笑柄

屠殺連發！衣索比亞再傳「種族清洗屠村」一夜102死

法巴人壽推新類全委保單 瞄準小資族

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導

法國巴黎人壽表示，與永豐銀行、摩根投信推出0到80歲族群都能投保的類全委保單「豐收富利類全委投資型保單」，讓想兼顧投資和保障的小額投資族群也能夠享有國際專家代操管理、財富傳承的服務。

豐收富利類全委投資型保單除了投保的金額門檻較低、投保年齡較高以外，還擁有月月提撥和每月加碼兩種撥回機制特點(註：投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)，讓保戶在面對變化多端的市場波動時兼顧穩定現金流和保障，資產依然有成長的機會。

法國巴黎人壽總經理戴朝暉表示，面對大環境的各種挑戰，法國巴黎人壽依舊持續致力於提供符合保戶期待和需求的投資型保險商品，「我們仍希望能為不同階段的客戶，透過專業經理人代操，依舊能達成各個階段的理財目標」。

豐收富利類全委保單具備下列四項優勢，鎖定小額投資族群。

一、小額投資可享千萬等級國際專業團隊代操服務。

豐收富利類全委投資型保單委託摩根投信操作，保戶不需要上千萬元資產，就可享有千萬等級的代操服務。

透過專業團隊代操、風險控管，及搭配穩定撥回機制(註：投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)，再依照市場狀況隨時調整投資組合。

做好資產配置的同時，也精準掌握風險控管，幫助保戶安心逐步地達成人生的目標。

二、多樣性幣別保單及低投保門檻。

豐收富利類全委保單提供壽險和年金兩種商品，從0歲到80歲都可投保。

豐收富利類全委保單也提供多種外幣的保單選擇，最低的投保門檻為新台幣10萬元，最低單筆增額為2萬元，彈性的繳費方式可減輕有預算考量族群的經濟壓力，提供保戶更多元的選擇。

三、電子單據好處多。

豐收富利類全委保單僅收取前四年的保單年度帳戶管理費，第一至第三年按月收取當時保單帳戶價值的0.125%；第四年起則降至按月收取當時保單帳戶價值的0.0667%；第五年起即不收帳戶管理費。

以電子郵件寄發單據者，還可享有每月保單維護費用八折優惠，同時響應環保減碳愛地球。

四、資金運用更彈性。

豐收富利類全委保單自第四保單年度起即不收解約費，讓保戶的資金運用可以更彈性。

投資帳戶由摩根投信專家操盤，輕鬆擁有「超、好、利」。

保單連結摩根投信運用操作的法國巴黎人壽豐收富利投資帳戶「月撥現(註：投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)與法國巴黎人壽豐收富利投資帳戶「轉投入(註：投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)」二種帳戶，具備三大特色：

一、超越傳統：運用摩根投信獨家設計的長期資本市場預期系統，掌握資產長期趨勢，配合週期動態調整，穩健中求成長。

二、經驗良好：擁有國際專業團隊的摩根投信深耕台灣逾30年，基金產品線完整多元，類全委帳戶成立至今含提撥淨值全數超過10。

三、加碼撥回：擁有「月月提撥」和「每月加碼」兩種撥回機制，當每月基準日帳戶淨值大於等於8，固定年化提撥率為5％；若是淨值小於8，固定年化提撥率為3％。

「每月加碼」則是當每月基準日淨值超過10.2(不含)，當月再提供10％的加碼撥回(撥回基準日之每單位淨值-USD 10)x 10%。

法國巴黎人壽也提醒，保戶購買投資型保險保單除投資標的信用風險外，也應留意市場價格風險、經濟變動風險和匯率風險，且經濟走勢預測不必然代表投資績效。

投資前應詳閱保險商品說明書，確認保障範圍和給付方式適合自身需求及承受各項風險能力，才能發揮投資型保險所帶來的投資與保障功能。

詳細商品內容、投保規定及投資標的風險請詳參保單條款之約定。

類全委保單

延伸閱讀

新壽業務員挪用保戶保費長達四年 金管會重罰720萬元

保單免繳遺產稅 有撇步

她簽美金儲蓄險年繳3.6萬 網見保單「這一條」急呼：快收手

退休金算盤／附保證給付年金險 穩定現金流

相關新聞

開發金成立第二檔生醫基金 後疫情時代生醫注入活水

新冠肺炎疫情全球大流行，使資本市場聚焦生技醫療產業的迫切需求與發展，看好後疫情時代生醫產業的重要性及發展潛力，開發金控（...

新台幣午盤升4.33角 暫收28.122元

新台幣今（24）日午盤大漲4.33角，暫收28.122元兌1美元，成交金額5.29億美元。

稅稅唸學堂／賣違建也要課房地合一稅 他遭補稅罰款51.9萬

彭先生（化名）20年前陸續買進相連的一大片土地，地上允許親戚蓋房暫住，賣地前買回房屋，連同土地一起出售。

元大金開新局 全台首家100%綠電分行誕生

強化氣候變遷風險因應作為，元大金控（2885）引領企業邁向低碳永續思維，今(24)日宣布與綠電售電業者瓦特先生簽約合作，...

新台幣早盤升逾4角 一度觸及28.131元

新台幣今（24）日早盤以28.29元兌1美元，大升2.65角開出。

富邦金併日盛金 高嘉瑜質疑「護航」…黃天牧怒駁

富邦金公開收購日盛金案遭立委質疑金管會「護航」，金管會主委黃天牧罕見動怒駁斥。立委高嘉瑜昨天在立法院財委會上質疑，金管會...

保險業買公司債 大鬆綁

立法院財委會昨（23）日審查通過保險法修正案，放寬保險業投資國內公司債規定，單一公司債投資上限，從發行公司「實收資本額」...

日盛金案 查內線交易疑雲

富邦金宣布公開收購日盛金案前，日盛金股票交易一度爆大量。對此，金管會主委黃天牧表示，是否有人涉及內線交易，金管會已啟動調...

富邦金：收購後 保障日盛金員工權益

富邦金控宣布公開收購日盛金控，將創下國內「金金併」首例。富邦金昨（23）日表示，本案如順利完成公開收購日盛金控在外流通的...

台彩今年銷售額衝1,289億

台灣彩券公司快速從新冠肺炎疫情影響中奮起，全年有望繳出亮麗成績。台彩總經理蔡國基昨（23）日表示，今年至12月22日，公...

華銀助弱勢生 獲教部表揚

教育部為推動完善就學協助機制，使學生能夠安心學習，自民國107年起實施「高等教育深耕計畫」，執行迄今政府已投入新臺幣約2...

五大銀行新增房貸 攀高

房市交易熱呼呼，中央銀行昨（23）日公布，五大銀行11月新增購屋貸款579.54億元，創下今年以來新高，月增67.1億元...

熱門新聞

被動元件大缺貨 將提前漲價

IBIDEN失火 台廠ABF三雄迎轉單商機

勞金局炒股案 傳有百億退佣

回馬槍！高嘉瑜再嗆黃天牧「見笑轉生氣」 還有隱情？

勞動基金弊案 綠委揭勞動部爛光光...不敢行政調查原因

半數受雇者年薪不到50萬 中產與極高薪族差距擴大

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。