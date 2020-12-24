元富證聖誕傳愛 前進花蓮慈濟醫院
新光金控（2888）旗下元富證券延續年末關懷活動傳統，於昨(23)日聖誕節前夕再次前往花蓮慈濟醫院兒童病房進行關懷，並贈送聖誕禮物給每位病童，提前度過歡樂的聖誕節。
元富證券長期投入關懷弱勢孩童領域，且相當重視實際的陪伴，地理距離不會是元富傳達愛與關懷的阻礙。今年為元富連續第二年前往花蓮慈濟醫院探訪，探訪前與護理長聯繫後，考量醫院內溫度較低且住院易造成孩童的心理不安，因此決定送出暖心毛毯、抱枕，希望每份禮物都能溫暖病童治療過程中的辛苦。
除了今日滿床的29位病童，元富並向同仁募集精緻童襪，讓每一雙襪子都是一位元富同仁的祝福，留下一百份關心給未來住院的病童，以擴大並延長對病童們的關懷，祈願孩子們早日康復，繼續健康成長。
醫護人員也提到，適逢新冠肺炎疫情及秋冬季節來臨，近期社區間開始流行呼吸道融合病毒及腸病毒，造成孩子們發生上呼吸道感染症狀，因此特別透過此次聖誕節活動，將注重日常均衡飲食的觀念傳達給孩子們及家長，均衡的飲食是孩子成長及維持健康的基本要素，從天然食物中均衡攝取各種營養素，是增強抵抗最理想的方式。
因為親自拜訪花蓮慈濟醫院，元富更能認識和了解這些孩童的狀況與需求，期盼透過元富拋磚引玉，讓更多社會大眾不忘東部孩子，伸出更多援手，一同朝聯合國SDGs「健康與福祉」目標前行。
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