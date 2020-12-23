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凱基銀主動抓到理專A錢 金管會要銀行獎勵相關人員

經濟日報 / 記者邱金蘭／即時報導
金管會。本報資料照片
金管會。本報資料照片

金管會今天（23日）公告，凱基商業銀行風城分行前理財專員挪用客戶款項，有礙健全經營之虞，依銀行法第61條之1第1項規定，應予糾正。

金管會表示，凱基銀行風城分行前理財專員以投資他行商品為由欺瞞客戶，由該員代為辦理匯款，並將款項轉匯至行外友人帳戶後挪用。

本案該行有未完整執行客戶辦理臨櫃交易的內部規範，理財專員關聯帳戶監控機制未臻完善，及人員管理未留意有無異常情事，有礙健全經營之虞。

但考量本案是銀行自行發現、調查、主動陳報缺失，並已就缺失事項為適當改善及處置，因此，處以糾正。

金管會並表示，本案是由銀行行督導管理人員主動發現異常，進而調查後提報違失情事，即時避免客戶及銀行損失擴大，因此請銀行對維護該行信譽盡責人員優予獎勵嘉勉。

凱基銀行 金管會 理財專員

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