快訊

變種病毒封鎖令：英國食物供應鍊吃緊，法國同意解禁「英法邊境」

請辭15年「型男」交棒後輩！阿基師力不從心：對不起太太

期交所愛心不落人後 舉辦歲末送暖感恩活動

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
2020年期交所歲末送暖感恩活動暨公益捐贈儀式，在金管會副主委許永欽(右二)親臨見證下，由期交所董事長吳自心(右一)代表期交所捐贈，並由桃園市市長鄭文燦(左二)及社會局局長鄭貴華(左一)代表受贈「桃園市社會救助金專戶」200 萬元。(臺灣期交所/提供)
2020年期交所歲末送暖感恩活動暨公益捐贈儀式，在金管會副主委許永欽(右二)親臨見證下，由期交所董事長吳自心(右一)代表期交所捐贈，並由桃園市市長鄭文燦(左二)及社會局局長鄭貴華(左一)代表受贈「桃園市社會救助金專戶」200 萬元。(臺灣期交所/提供)

臺灣期交所秉持「取之社會、回饋社會」感恩的心，今（23）日赴桃園市蘆竹區老人長期照顧中心舉辦2020年期交所歲末送暖感恩活動，同時舉辦公益捐贈儀式，在金管會副主委許永欽蒞臨見證下，由桃園市長鄭文燦代表桃園市政府受贈社會救助金專戶200萬元，並由期交所董事長吳自心代表接受桃園市政府致贈感謝狀。

期交所愛心不落人後，耶誕節前夕，以實際行動關懷弱勢及慰問老人，捐贈蘆竹長照中心加菜金、致贈每位長輩耶誕小禮物，並特別邀請第31屆金曲獎最佳台語男歌手蘇明淵律師／桃園在地創作歌手作公益歌唱表演。

期交所董事長吳自心表示，期交所今年11月23日交易量再創歷史新高，公司經營成功之際，更應用心回饋社會，為響應政府推動長照2.0政策，繼捐助花東等6縣市醫療及長照機構，現更將愛心列車開到桃園，捐贈桃園市社會救助金專戶150萬元，購買日照車，提供長者往返日照中心交通接送服務。

又為支持政府扶持弱勢兒少長期儲蓄理財早日脫貧自立政策，期交所捐贈桃園市社會救助金專戶50萬元，以挹注桃園市兒少發展專戶獎勵金，期待在公、私部門協力下，協助政府社會福利資源不足之資金，共同為弱勢家庭兒童及少年存下未來希望及夢想，投資孩子就是投資台灣的未來。

金管會副主委許永欽表示，落實企業社會責任，創造美好社會與永續環境，是金管會持續施政重點，而金融業對於社會公益關懷，一直都是不落人後，並透過各種管道關懷弱勢。例如，金融業聯合辦理「金融服務業教育公益基金」幫助清寒弱勢學生順利完成學業；辦理「金融服務愛心嘉年華會」並捐助縣市政府社會救助金專戶等。

活動主辦單位期交所也有自行推動的社會公益活動，例如：「金融有愛－食（實〕 物銀行」充分展現金融業對社會關懷的重視與用心，更以實際行動關懷老人與弱勢兒少，金管會深表支持與肯定。期許金融業在追求提升整體營運績效的同時，更應善盡企業公民回饋社會責任，促進環境永續平衡，發展綠色金融，致力創造經濟、環境、社會三贏。

2020年期交所歲末送暖感恩活動」暨公益捐贈儀式，桃園市市長鄭文燦(左四)、金管會副主委許永欽(右四)、期交所董事長吳自心(右三)、桃園市地方稅務局局長姚世昌(左一)、社會局局長鄭貴華(左二)、蘆竹區老人長期照顧中心承辦單位怡德老人長期照顧中心董事長林哲宏(左三)、期交所副總經理周建隆(右一)及期交所副總經理林志成(右二)出席捐贈儀式。(臺灣期交所/提供)
2020年期交所歲末送暖感恩活動」暨公益捐贈儀式，桃園市市長鄭文燦(左四)、金管會副主委許永欽(右四)、期交所董事長吳自心(右三)、桃園市地方稅務局局長姚世昌(左一)、社會局局長鄭貴華(左二)、蘆竹區老人長期照顧中心承辦單位怡德老人長期照顧中心董事長林哲宏(左三)、期交所副總經理周建隆(右一)及期交所副總經理林志成(右二)出席捐贈儀式。(臺灣期交所/提供)

期交所 金管會 金融業

延伸閱讀

水肥大戰桃市提應急方案 鄭文燦：縣市互惠照制度走

台灣金融研訓院四十周年院慶 金管會祝賀

高嘉瑜質疑金管會護航日盛金中資 黃天牧怒駁

桃園跨年晚會取消美食攤 隔離檢疫者到場罰百萬

相關新聞

富邦金：若完成公開收購案，將保障日盛金控員工權益

富邦金控宣布公開收購日盛金控，富邦金控今天表示，本案如順利完成公開收購日盛金控在外流通之超過50%股權，對於日盛金控之員...

回馬槍！高嘉瑜再嗆黃天牧「見笑轉生氣」 還有隱情？

民進黨立委高嘉瑜今天質疑金管會核准富邦金公開收購日盛金，是在為中資護航，金管會主委黃天牧怒回，「我要維護金管會名義，我們...

期交所愛心不落人後 舉辦歲末送暖感恩活動

臺灣期交所秉持「取之社會、回饋社會」感恩的心，今（23）日赴桃園市蘆竹區老人長期照顧中心舉辦2020年期交所歲末送暖感恩...

元富證聖誕傳愛 前進花蓮慈濟醫院

新光金控（2888）旗下元富證券延續年末關懷活動傳統，於23日聖誕節前夕再次前往花蓮慈濟醫院兒童病房進行關懷，並贈送聖誕...

高嘉瑜質疑金管會護航日盛金中資 黃天牧怒駁

立委高嘉瑜今（23）日在立法院財委會質詢金管會主委黃天牧時，質疑金管會核准富邦金公開收購日盛金，是在替日盛金中資解套護航...

關懷華光 上海商銀歲末送暖

上海商業儲蓄銀行重視ESG，積極履行企業社會責任，持續推動「感恩心‧關懷情」社會公益活動，12月與上海商業儲蓄銀行慈善基...

立委問美元明年貶逾10％？央行：是緩慢調整

國際美元走弱，新台幣持續升值，今（23）日上午強彈逾4角，立委賴士葆今天上午在立法院財委會問中央銀行副總裁嚴宗大，美元明...

LINE Bank純網銀開門時間確定延緩 金管會要約談

LINE「揪團」新功能，將LINE Bank納入支付管道之一，因LINE Bank尚未拿到金管會核發的營業執照，引發外界...

不止12月…富邦金收購日盛金案 金管會啟動內線交易調查

立委林楚茵今（2）日在立法院財委會質詢指出，富邦金（2881）12月17日宣布公開收購日盛金（5820），但日盛金在14...

金管會「大到不能倒銀行」規定 這家銀行超前達標

根據金管會最新揭露的本國銀行資本適足率情況，到第3季為止，國銀平均資本適足率持續上升，其中被金管會指定為「大到不能倒」的系統性重要銀行，已有一家銀行，其各項資本都已提前達到金管會要求的標準。

富邦金每股13元買日盛金 為何大家都說買得划算？

富邦金控（2881）22日起以每股13元公開收購日盛金控（5820），引來立委質疑「高價」收購，有為特定集團「脫產」之嫌，富邦金強力澄清，強調價格「合理」。這宗國內首例「金金併」因為欠缺前例可循，到底真的如立委所指「高買」？還是如部分金融圈人士認為的「划算」？引發熱議。

雙語分行 2年將增逾百家

因應國發會二○三○年雙語國家政策，金管會去年推動雙語分行，昨天首度到南台灣視察雙語分行，由副主委許永欽帶隊前往高雄，視察...

熱門新聞

林文淵錯愕丟董座 關鍵在於王光祥憂心鋼鐵梟雄吃大同

傳聞不假？上任50天爆大股東要他辭 林文淵被逼宮內幕曝光

林文淵被請辭大同董座 王光祥難過地說「委屈他了」

擠掉林文淵 盧明光當上大同董座關鍵曝光

大同人事大地震 王光祥、林郭文艷大和解

華航、長榮航宣布 停飛往英國純載貨客機

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。