期交所愛心不落人後 舉辦歲末送暖感恩活動

臺灣期交所秉持「取之社會、回饋社會」感恩的心，今（23）日赴桃園市蘆竹區老人長期照顧中心舉辦2020年期交所歲末送暖感恩活動，同時舉辦公益捐贈儀式，在金管會副主委許永欽蒞臨見證下，由桃園市長鄭文燦代表桃園市政府受贈社會救助金專戶200萬元，並由期交所董事長吳自心代表接受桃園市政府致贈感謝狀。

期交所愛心不落人後，耶誕節前夕，以實際行動關懷弱勢及慰問老人，捐贈蘆竹長照中心加菜金、致贈每位長輩耶誕小禮物，並特別邀請第31屆金曲獎最佳台語男歌手蘇明淵律師／桃園在地創作歌手作公益歌唱表演。

期交所董事長吳自心表示，期交所今年11月23日交易量再創歷史新高，公司經營成功之際，更應用心回饋社會，為響應政府推動長照2.0政策，繼捐助花東等6縣市醫療及長照機構，現更將愛心列車開到桃園，捐贈桃園市社會救助金專戶150萬元，購買日照車，提供長者往返日照中心交通接送服務。

又為支持政府扶持弱勢兒少長期儲蓄理財早日脫貧自立政策，期交所捐贈桃園市社會救助金專戶50萬元，以挹注桃園市兒少發展專戶獎勵金，期待在公、私部門協力下，協助政府社會福利資源不足之資金，共同為弱勢家庭兒童及少年存下未來希望及夢想，投資孩子就是投資台灣的未來。

金管會副主委許永欽表示，落實企業社會責任，創造美好社會與永續環境，是金管會持續施政重點，而金融業對於社會公益關懷，一直都是不落人後，並透過各種管道關懷弱勢。例如，金融業聯合辦理「金融服務業教育公益基金」幫助清寒弱勢學生順利完成學業；辦理「金融服務愛心嘉年華會」並捐助縣市政府社會救助金專戶等。