富邦金承諾：完成公開收購後 將保障日盛金員工權益

富邦金控（2881）宣布公開收購日盛金控（5820），富邦金控今（23）日表示，本案如順利完成公開收購日盛金控在外流通之超過50%股權，對於日盛金控之員工，將保障員工工作權益，提供更大的發揮舞台，期盼共同參與富邦金控未來成長。

富邦金控表示，公司一向視員工為最重要資產，重視人才發展，如本案順利完成公開收購，富邦金控將依勞動基準法等相關法令規定，妥善照顧員工相關權益，也將建立多元員工溝通管道，提供員工安定安心的工作環境，進而加速企業文化的融合。同時，整併後將提供日盛員工在銀行、證券本業更大的發展空間，結合集團豐沛資源與多元的金融服務平台，提供同仁更寬廣的職涯發揮空間。

富邦金控指出，過去曾多次平順進行重大整併案，在整併後也成功發揮整合綜效，為同仁提供更大的舞台，所秉持的理念就是「所有同仁都是富邦人」。目前公司內許多員工、包括高階主管在內，即是來自不同整合階段加入的同仁，大家陸續加入富邦大家庭，共同參與創造富邦的成長。

富邦金控亦重申，本公司誠意進行此公開收購案，對於日盛金控股東，以溢價吸引力提供日盛金大小股東相同的條件，以實現投資獲利；對於日盛金控員工，將保障工作權益，提供更大的發揮舞台，期盼員工共同參與富邦金控未來成長；對於日盛金控之客戶，期盼能提升服務的廣度與深度。誠懇期盼日盛金控股東、員工及各界對於本案予以支持，共創多贏。