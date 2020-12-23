快訊

變種病毒封鎖令：英國食物供應鍊吃緊，法國同意解禁「英法邊境」

請辭15年「型男」交棒後輩！阿基師力不從心：對不起太太

富邦金承諾：完成公開收購後 將保障日盛金員工權益

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導
富邦金控（2881）宣布公開收購日盛金控（5820）。圖／富邦金提供
富邦金控（2881）宣布公開收購日盛金控（5820）。圖／富邦金提供

富邦金控（2881）宣布公開收購日盛金控（5820），富邦金控今（23）日表示，本案如順利完成公開收購日盛金控在外流通之超過50%股權，對於日盛金控之員工，將保障員工工作權益，提供更大的發揮舞台，期盼共同參與富邦金控未來成長。

富邦金控表示，公司一向視員工為最重要資產，重視人才發展，如本案順利完成公開收購，富邦金控將依勞動基準法等相關法令規定，妥善照顧員工相關權益，也將建立多元員工溝通管道，提供員工安定安心的工作環境，進而加速企業文化的融合。同時，整併後將提供日盛員工在銀行、證券本業更大的發展空間，結合集團豐沛資源與多元的金融服務平台，提供同仁更寬廣的職涯發揮空間。

富邦金控指出，過去曾多次平順進行重大整併案，在整併後也成功發揮整合綜效，為同仁提供更大的舞台，所秉持的理念就是「所有同仁都是富邦人」。目前公司內許多員工、包括高階主管在內，即是來自不同整合階段加入的同仁，大家陸續加入富邦大家庭，共同參與創造富邦的成長。

富邦金控亦重申，本公司誠意進行此公開收購案，對於日盛金控股東，以溢價吸引力提供日盛金大小股東相同的條件，以實現投資獲利；對於日盛金控員工，將保障工作權益，提供更大的發揮舞台，期盼員工共同參與富邦金控未來成長；對於日盛金控之客戶，期盼能提升服務的廣度與深度。誠懇期盼日盛金控股東、員工及各界對於本案予以支持，共創多贏。

富邦金控 股東 金控股

延伸閱讀

高嘉瑜質疑金管會護航日盛金中資 黃天牧怒駁

不止12月…富邦金收購日盛金案 金管會啟動內線交易調查

回應日盛金併購案 金管會：富邦二個月前就溝通

傳日盛金老董發員工信不看好金金併 發信人其實是總座

相關新聞

富邦金：若完成公開收購案，將保障日盛金控員工權益

富邦金控宣布公開收購日盛金控，富邦金控今天表示，本案如順利完成公開收購日盛金控在外流通之超過50%股權，對於日盛金控之員...

回馬槍！高嘉瑜再嗆黃天牧「見笑轉生氣」 還有隱情？

民進黨立委高嘉瑜今天質疑金管會核准富邦金公開收購日盛金，是在為中資護航，金管會主委黃天牧怒回，「我要維護金管會名義，我們...

期交所愛心不落人後 舉辦歲末送暖感恩活動

臺灣期交所秉持「取之社會、回饋社會」感恩的心，今（23）日赴桃園市蘆竹區老人長期照顧中心舉辦2020年期交所歲末送暖感恩...

元富證聖誕傳愛 前進花蓮慈濟醫院

新光金控（2888）旗下元富證券延續年末關懷活動傳統，於23日聖誕節前夕再次前往花蓮慈濟醫院兒童病房進行關懷，並贈送聖誕...

高嘉瑜質疑金管會護航日盛金中資 黃天牧怒駁

立委高嘉瑜今（23）日在立法院財委會質詢金管會主委黃天牧時，質疑金管會核准富邦金公開收購日盛金，是在替日盛金中資解套護航...

關懷華光 上海商銀歲末送暖

上海商業儲蓄銀行重視ESG，積極履行企業社會責任，持續推動「感恩心‧關懷情」社會公益活動，12月與上海商業儲蓄銀行慈善基...

立委問美元明年貶逾10％？央行：是緩慢調整

國際美元走弱，新台幣持續升值，今（23）日上午強彈逾4角，立委賴士葆今天上午在立法院財委會問中央銀行副總裁嚴宗大，美元明...

LINE Bank純網銀開門時間確定延緩 金管會要約談

LINE「揪團」新功能，將LINE Bank納入支付管道之一，因LINE Bank尚未拿到金管會核發的營業執照，引發外界...

不止12月…富邦金收購日盛金案 金管會啟動內線交易調查

立委林楚茵今（2）日在立法院財委會質詢指出，富邦金（2881）12月17日宣布公開收購日盛金（5820），但日盛金在14...

金管會「大到不能倒銀行」規定 這家銀行超前達標

根據金管會最新揭露的本國銀行資本適足率情況，到第3季為止，國銀平均資本適足率持續上升，其中被金管會指定為「大到不能倒」的系統性重要銀行，已有一家銀行，其各項資本都已提前達到金管會要求的標準。

富邦金每股13元買日盛金 為何大家都說買得划算？

富邦金控（2881）22日起以每股13元公開收購日盛金控（5820），引來立委質疑「高價」收購，有為特定集團「脫產」之嫌，富邦金強力澄清，強調價格「合理」。這宗國內首例「金金併」因為欠缺前例可循，到底真的如立委所指「高買」？還是如部分金融圈人士認為的「划算」？引發熱議。

雙語分行 2年將增逾百家

因應國發會二○三○年雙語國家政策，金管會去年推動雙語分行，昨天首度到南台灣視察雙語分行，由副主委許永欽帶隊前往高雄，視察...

熱門新聞

林文淵錯愕丟董座 關鍵在於王光祥憂心鋼鐵梟雄吃大同

傳聞不假？上任50天爆大股東要他辭 林文淵被逼宮內幕曝光

林文淵被請辭大同董座 王光祥難過地說「委屈他了」

擠掉林文淵 盧明光當上大同董座關鍵曝光

大同人事大地震 王光祥、林郭文艷大和解

華航、長榮航宣布 停飛往英國純載貨客機

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。