數位帳戶高利活存 渣打外幣最高1.5%、永豐新台幣1.1％

銀行過年前給高利存款方案留客。渣打銀21日推出數位平台新戶新台幣活存專案，全新客戶符合指定資金門檻與條件，可享新台幣活存年利率最高1%，同時還可享美金與人民幣優惠活存，分別最高加碼至0.5％以及1.5％，要在過年前催動自家數位帳戶開戶數。

永豐銀行今（23）日也表示，「大戶DAWHO」為協助年輕人圓夢，即日起至明（2021）年6月底，提供新台幣50萬元內活儲利率1.1%與跨行提款、轉帳20次免手續費

新台幣持續走強，外資法人機構看明年新台幣更有機會上看27元字頭，帶動新台幣優利存款人氣飆升，加上年終獎金發放季節即將來臨，外銀推出高利台、外幣優利活存提供客戶多元選擇，要先搶進客戶數量。

渣打銀指出，至明年6月20日為止，全新客戶透過數位平台開立渣打「心幸福」帳戶，當月存入新資金達1.5萬元以上，帳戶餘額可享年利率額外加碼0.2%之優惠；若全新客戶開立「心幸福」帳戶同時加入渣打優逸理財，心幸福帳戶餘額最高可享新台幣活存年利率1%。

此外，全新客戶於活動期間開立渣打「心幸福」帳戶，並加開外幣帳戶，當月存入台幣新資金達1.5萬元以上，還可同步享有美金活存最高加碼至0.5%，人民幣活存最高加碼至1.5%；全新客戶於活動期間申辦渣打Visa金融卡且開啟消費功能，可享不限通路最高2%現金回饋。

永豐銀昨日也推出5大外幣「換匯優利定存」享10%年息7天期定存優惠，推出快閃5日限時活動，到25日為止，民眾登入永豐銀網路銀行，透過外匯優利定存線上交易，使用括新台幣在內的14種貨幣直接兑換美元、歐元、人民幣、日圓及澳幣等5種外幣，並同時承作美元、歐元、人民幣、日圓以及澳幣任一外幣定存，可以享有7天期定存優惠利率高達10%。

承作門檻部分，最低定存金額則為1,000美元、1,000歐元、5,000人民幣、10萬日圓、1000澳幣起，以新台幣換匯定存，單筆或單日最高則為等值新台幣50萬元。