三信商銀總經理邱榮賢將退休 由蕭志昇代理職務

三信商銀今（23）日公布現任總經理邱榮賢將於明年3月5日退休，由總稽核蕭志昇代理總經理一職，明年1月6日生效。

三信商銀本月18日時才召開股東臨時會改選董事，持股9.67％的寶佳集團副董事長林家宏在上屆改選中支持樺福遠航集團董事長張綱維，成功拿下五席董事，不過後續張綱維涉遠航掏空案，使得三信銀股票出脫。

本次改選，市場派的今友華投資、樺參投資和寶佳機構旗下和築投資無意角逐，並支持公司派，林家宏還向三信銀董事長廖松岳推薦三位自然人董事，廖也全數提名，最終以廖松岳為首的公司派拿下全部15席董事，預計本月底召集董事會並推舉新任董事長，此次改選廖松岳經營的全成製帽及全崎公司和廖本人取得三席董事，廖松岳將可能蟬聯董座。

即將於明年3月退休的三信銀總經理邱榮賢已於18日取得一席三信銀董事席次，明年1月則由總稽核蕭志昇代理總經理一職，原三信銀總稽核職務將由銀行內部規劃目前三信銀北屯分行協理許建成升任，蕭志昇與許建成將成為三信銀下屆經營團隊。