台灣金融研訓院四十周年院慶 金管會祝賀

金管會主委黃天牧上周五（18日）以《荀子‧勸學》中「不積跬步，無以致千里；不積小流，無以成江海」，勉勵台灣金融業，說「過去一步一腳印成就金融業盛況，未來希望秉持同樣精神，行穩致遠」。呼應副總統賴清德同場所言「希望金融業一起努力，共創第二次台灣經濟奇蹟」。

黃天牧上周五出席金融業「菁業獎」第十屆頒獎典禮以及台灣金融研訓院四十周年院慶，會中致詞提到，1980年代，金融研訓院前身設立，當逢金融業推動利率匯率自由化，隨著金融業到海外設立據點、增設金融控股公司，並度過賴清德口中所說的「血液阻塞」年代，一路走來，金融業財務提升相當不錯。

但黃天牧說，金融業不能只在乎短暫的光芒耀眼，必須要在乎長治久安，無論是智庫機構或是金融監理，攸關金融業時，就必須一步一腳印、逐步踏實、行穩致遠，金融業界要秉持堅持精神，開創美好的未來，鍥而不舍、持之以恆繼續下去。

副總統賴清德當日出席金融研訓院40周年院慶，致詞時也指出，金融研訓院是人才培育的搖籃，春風化雨，超過3.5萬個班次，培育人才50幾萬人，對台灣金融產業厥功甚偉，同時金融研訓院人才培育搖籃也是重大政策推動推手，研訓院要陪合金融政策，協助產業調適各種金融情勢變化，走過辛苦的40年，未來40年也是焦點發展重心。

上周五與會的金融業高層也認為，台灣金融業在2020年嚴峻疫情期間，表現相當不錯，其中國際票券總經理邱彥郎表示，2020年疫情嚴峻時代，台灣金融業與其他國家相比，沒有縮編裁員、還有一定利潤，非常難能可貴，這歸功於主管機關卓越領導，也希望未來產業界持續注入人才新血、日漸茁壯，讓台灣金融業在世界取得一定地位。