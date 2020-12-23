聽新聞
test
0:00 / 0:00

高嘉瑜質疑金管會護航日盛金中資 黃天牧怒駁

經濟日報 / 記者邱金蘭／即時報導
立法委員高嘉瑜。聯合報系資料照
立法委員高嘉瑜。聯合報系資料照

立委高嘉瑜今（23）日在立法院財委會質詢金管會主委黃天牧時，質疑金管會核准富邦金公開收購日盛金，是在替日盛金中資解套護航，黃天牧罕見動怒大聲駁斥說，「我要維護金管會名義，我們沒有護航，請委員收回。」

高嘉瑜質詢表示，富邦金併購日盛金案，金管會在12月7日收件，二個月前就跟富邦金溝通，11月5日同時約談日盛金大股東陳銘達？黃天牧表示，兩件事是平行發展，兩者無關；陳銘達說他是最終受益人，金管會要求補件，目前尚未收到補件資料。

高嘉瑜表示，「你可以保證日盛金後面沒有中資？」黃天牧說，沒有證據時無法推論是否為中資。高嘉瑜說，「你們跳過中資審查，是在護航」，黃天牧不滿表示，「我們沒有護航，請委員收回。」

高嘉瑜依舊高聲質疑，平常作風溫文儒雅的黃天牧此刻動怒大聲回答，「我要維護金管會名義，我們沒有護航。」

主席吳秉叡也起身制止高嘉瑜，委員質詢官員不要亂扣帽子。

高嘉瑜再問，「你知道富邦金在大陸的投資嗎？」黃天牧立刻回答，富邦在大陸投資717億元，有六家公司；目前國內上市櫃公司有71%投資大陸，是否對這些上市櫃公司都有疑惑？

黃天牧甚至不客氣的反問高嘉瑜，「你是為正大（申請接收日盛金大股東香港建群投資被金管會駁回）講話嗎？」

黃天牧表示，正大跟富邦金，是「蘿蔔跟香蕉」，一個是在國外交易接收日盛金大股東持股，一個是在國內公開收購日盛金股票。

富邦金 黃天牧 高嘉瑜

延伸閱讀

LINE Bank疑偷跑違法遵 開業時程受耽擱

高嘉瑜18歲「百褶短＋泡泡襪」嫩照曝光 網驚：過去正1000倍

中油查德案疑點重重 高嘉瑜：是要跟共產黨合作挖油？

金管會打炒房出手了！ 黃天牧：最近開始實地金檢

相關新聞

不止12月…富邦金收購日盛金案 金管會啟動內線交易調查

立委林楚茵今（2）日在立法院財委會質詢指出，富邦金（2881）12月17日宣布公開收購日盛金（5820），但日盛金在14...

高嘉瑜質疑金管會護航日盛金中資 黃天牧怒駁

立委高嘉瑜今（23）日在立法院財委會質詢金管會主委黃天牧時，質疑金管會核准富邦金公開收購日盛金，是在替日盛金中資解套護航...

立委問美元明年貶逾10％？央行：是緩慢調整

國際美元走弱，新台幣持續升值，今（23）日上午強彈逾4角，立委賴士葆今天上午在立法院財委會問中央銀行副總裁嚴宗大，美元明...

LINE Bank純網銀開門時間確定延緩 金管會要約談

LINE「揪團」新功能，將LINE Bank納入支付管道之一，因LINE Bank尚未拿到金管會核發的營業執照，引發外界...

關懷華光 上海商銀歲末送暖

上海商業儲蓄銀行重視ESG，積極履行企業社會責任，持續推動「感恩心‧關懷情」社會公益活動，12月與上海商業儲蓄銀行慈善基...

金管會「大到不能倒銀行」規定 這家銀行超前達標

根據金管會最新揭露的本國銀行資本適足率情況，到第3季為止，國銀平均資本適足率持續上升，其中被金管會指定為「大到不能倒」的系統性重要銀行，已有一家銀行，其各項資本都已提前達到金管會要求的標準。

富邦金每股13元買日盛金 為何大家都說買得划算？

富邦金控（2881）22日起以每股13元公開收購日盛金控（5820），引來立委質疑「高價」收購，有為特定集團「脫產」之嫌，富邦金強力澄清，強調價格「合理」。這宗國內首例「金金併」因為欠缺前例可循，到底真的如立委所指「高買」？還是如部分金融圈人士認為的「划算」？引發熱議。

雙語分行 2年將增逾百家

因應國發會二○三○年雙語國家政策，金管會去年推動雙語分行，昨天首度到南台灣視察雙語分行，由副主委許永欽帶隊前往高雄，視察...

玉山銀 拚2026年全面雙語

玉山銀行響應「二○三○雙語國家政策發展藍圖」，推動友善雙語金融服務，昨由玉山金總經理陳美滿陪同金管會副主委許永欽、國發會...

基金操作員 擬納洗錢防制

勞動基金弊案持續延燒，民眾黨立委賴香伶昨天要求，基金操作員應納洗錢防制規範並定期輪調；行政院長蘇貞昌表示，「輪調與稽控制...

華銀AI智慧櫃檯 英語嘛ㄟ通

金管會、國發會及財政部於昨（22）日赴高雄地區視察華南銀行雙語金融服務推動成果。華南銀行除提供櫃檯雙語服務外，更展示了全...

永豐銀關懷長者 歌聲傳愛心

秉持「在地關懷」理念的永豐銀行，近年默默地以行動支持多年來在南部老人院、療養院、長照中心，免費唱歌給老人聽的金曲獎歌王謝...

熱門新聞

接董座50天！ 林文淵丟震撼彈：「今天是我在大同最後一天」

大同新董座 傳併購大王盧明光出任

林文淵被請辭大同董座 王光祥難過地說「委屈他了」

傳聞不假？上任50天爆大股東要他辭 林文淵被逼宮內幕曝光

大同新董座將帶來逾3000億營收？林文淵：我真的聽不懂

掌大同50天突遭撤換 林文淵錯愕：不懂做錯了甚麼

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。