高嘉瑜質疑金管會護航日盛金中資 黃天牧怒駁

立委高嘉瑜今（23）日在立法院財委會質詢金管會主委黃天牧時，質疑金管會核准富邦金公開收購日盛金，是在替日盛金中資解套護航，黃天牧罕見動怒大聲駁斥說，「我要維護金管會名義，我們沒有護航，請委員收回。」

高嘉瑜質詢表示，富邦金併購日盛金案，金管會在12月7日收件，二個月前就跟富邦金溝通，11月5日同時約談日盛金大股東陳銘達？黃天牧表示，兩件事是平行發展，兩者無關；陳銘達說他是最終受益人，金管會要求補件，目前尚未收到補件資料。

高嘉瑜表示，「你可以保證日盛金後面沒有中資？」黃天牧說，沒有證據時無法推論是否為中資。高嘉瑜說，「你們跳過中資審查，是在護航」，黃天牧不滿表示，「我們沒有護航，請委員收回。」

高嘉瑜依舊高聲質疑，平常作風溫文儒雅的黃天牧此刻動怒大聲回答，「我要維護金管會名義，我們沒有護航。」

主席吳秉叡也起身制止高嘉瑜，委員質詢官員不要亂扣帽子。

高嘉瑜再問，「你知道富邦金在大陸的投資嗎？」黃天牧立刻回答，富邦在大陸投資717億元，有六家公司；目前國內上市櫃公司有71%投資大陸，是否對這些上市櫃公司都有疑惑？

黃天牧甚至不客氣的反問高嘉瑜，「你是為正大（申請接收日盛金大股東香港建群投資被金管會駁回）講話嗎？」

黃天牧表示，正大跟富邦金，是「蘿蔔跟香蕉」，一個是在國外交易接收日盛金大股東持股，一個是在國內公開收購日盛金股票。