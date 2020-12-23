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LINE Bank純網銀開門時間確定延緩 金管會要約談

經濟日報 / 記者邱金蘭／即時報導

LINE「揪團」新功能，將LINE Bank納入支付管道之一，因LINE Bank尚未拿到金管會核發的營業執照，引發外界是否偷跑質疑，金管會主委黃天牧今（23）日表示，金管會非常重視此事，要約談，所以營業執照核發會拖一下。

立委曾銘宗質詢指出，連線銀行（LINE Bank）上周傳出遭質疑偷跑，LINE是否有投資LINE Bank？黃天牧表示，LINE母公司有投資LINE Bank，因有此問題，已請他們補充資料，需要一段時間。

黃天牧表示，我們非常重視此事，要約談，了解法遵是否有問題；他強調，法遵是最重要基礎，我們會了解原委，並希望改善。

曾銘宗說，LINE Bank拿到營業執照時間會否延緩？黃天牧表示，目前正在審查，現在多了這件事處理，時間上會拖一下。

LINE 黃天牧 金管會

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