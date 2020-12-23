不止12月…富邦金收購日盛金案 金管會啟動內線交易調查
立委林楚茵今（2）日在立法院財委會質詢指出，富邦金（2881）12月17日宣布公開收購日盛金（5820），但日盛金在14日爆大量，是否涉及內線交易？金管會主委黃天牧表示，已經在查了，不止12月，都有在查。
林楚茵質詢指出，12月14日，媒體詢問金管會官員時，都說未收到申請。黃天牧表示，對於個案必須保密，這對上市跟上櫃公司股價非常敏感，金管會職務上必須保守秘密，主要是怕影響股市波動。
林楚茵說，所以富邦金10月已來洽詢併購日盛金事宜，12月才正式送件？黃天牧說，是，依例這種案子都會先來跟主管機關溝通，我們只是了解有何計畫，溝通了二個月時間，不是神速就通過，包括10月、11月都提出溝通，了解他們想法，要做什麼事。
林楚茵表示，主委說12月14日受訪時說不評論此案，14日日盛金爆大量，有無內線交易？黃天牧說，「已經在查了，不止12月，都有在查」。
黃天牧表示，所有交易都會留下軌跡，都會在證交所資料中，若有波動大的，證交所都會查，尤其此案他已交代證期局要特別注意此事何時可知道有無內線交易？黃天牧表示，在這段期間，交易所會審視一段時間看有無異常，要觀察一段時間才能確知。
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