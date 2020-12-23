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企業永續公司治理 元大期貨獲THE ASSET ESG金獎

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

元大期貨(6023)2020年繼獲得THE ASSET 最佳期貨商獎項後，今年首次參與THE ASSET ESG CORPORATE AWARDS便一舉奪下金獎，是亞洲唯一獲得THE ASSET ESG國際大獎的期貨商，同時元大金控也獲得鉑金獎的肯定，顯示元大集團在企業永續經營的用心。

元大期貨副董事長周筱玲表示，儘管元大期獲得THE ASSET評鑑台灣最佳期貨商多年，但這次能得到THE ASSET ESG金獎對元大期貨意義非凡，周筱玲表示，尤其在評選過程中對評審專業又深入的提問印象深刻，也給元大期貨未來推動ESG有許多啟發。

周筱玲說，今年獲得的THE ASSET最佳期貨商是對元大期貨營運績效的肯定，而THE ASSET的ESG獎項則是對元大期在公司治理、環境政策、社會責任、誠信經營、公平待客等面向的肯定。公司以最高標準秉持永續經營的理念，在環境保護上導入ISO國際認證、認購再生能源憑證、簽署淡水河公約；每年參與社會公益活動，今年除持續淨灘淨山外、並捐贈熱血數百袋及近千項物資協助弱勢團體；公司治理的成效更是期貨商標竿，連續六年獲得上櫃公司的公司治理評鑑前5%，注重誠信經營並落實公平待客原則提供最有溫度的服務，成為元大優良企業文化內化在每位同仁心中。

今年才獲得天下企業公民獎小巨人組榮譽，這次再獲得國際獎項肯定，顯見從CSR到ESG，元大期貨對於環境永續、社會參與、公司治理展現產業領導與示範之舉。元大期貨身為龍頭期貨商服務實體經濟發揮期貨商應有的避險角色，努力創造業務新藍海，積極推動產業法人期權避險業務，是服務產業法人的第一品牌，幫助客戶控管營運風險，提供實物交割、倉單買賣交換、風險管控、研究報告、交易策略等客製化服務，並與多家期貨商分享營運經驗，協助同業縮短新業務發展摸索期共榮共好，攜手期貨同業共創台灣服務實體經濟的產業榮景。

元大期貨總經理許國村同時也是元大金控永續經營委員會下ESG綠色小組的一員，上任後不僅規劃制定期貨自營綠色責任投資辦法，展望2021年他將帶領元大期貨以創新永續 跨境領航為經營策略。創新面上，強化風險控管機制，同時強化數位金融體驗，優化開戶流程、發展訂閱經濟，讓交易人能有更方便、穩定、快速的交易環境；永續經營上，致力研發綠色產品、推廣綠色研報，以客戶放心、股東安心、員工開心為公司治理的目標；跨境則是服務實體經濟，滿足廣大產業法人客戶避險及交易需求，發展跨境B2B經紀業務；以領航之姿，擴大業務成長動能，2021年邁向立足亞太的國際期貨商。

期貨 元大金控

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