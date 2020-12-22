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傳日盛金老董發員工信不看好金金併 發信人其實是總座
日盛金控（5820）董事長黃錦瑭晚間受訪表示，他並沒有對日盛金員工發信，只有跟員工講話打氣。不過，日盛金控的員工確有收到一封信，但發信人是日盛金總經理王芝芳，王芝芳強調不代表大股東、董事會，而是以專業經理人立場發信，表示以併購行情常理推斷，富邦金收購的溢價幅度不高，且一次要買至少五成，因此具有失敗風險。
黃錦瑭表示，他只是與員工講話，沒有發信，對於員工面臨公開收購訊息的衝擊，希望能為員工打氣。至於大股東的意向，他則是表示，那是大股東個人的事，不須提報日盛金董事會。
至於網路的烏龍傳聞，指黃錦瑭身為大股東建高集團在台代表人，發信不看好收購案，其實是「張冠李戴」，誤把王芝芳當成黃錦瑭。
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