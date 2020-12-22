華南銀明年資產增至3兆 強化債券投資
明年華南銀行的投資標的將側重在優質公司債，總經理張振芳指出，明年資產部位，將會由目前的2.8兆增加一成到3兆，將強化債券部位，而放款略增。
金管會22日視察華銀北高雄雙語示範分行之前，華銀總經理張振芳提前一天南下，在受訪時談到明年銀行財務操作方向，他說，現在利差少，因此明年還是聚焦債券投資，將會主攻美元債，特別是公司債，以電信、科技、5G和AI等相關信用評等較高的公司債券為主，銀行預估債券投資明年會增加10億美元左右，這部分是銀行自行操作，且會適時評估投資風險狀況。
股票部位則會由今年260億元台幣增加到300億元，主要投資標的為高息低波動的股票；資產部位增加的2000萬中，投資佔約1400億元。
至於放款方面則預計增加數百億元，佔增加的資產部位約四分之一，除企業與個人外，也會有海外放款，目前鎖定美國和東南亞國家。
談到明年的景氣情況，華南金（2880）董事長張雲鵬則說，目前市場多是依靠電子、半導體產業，若是之後疫苗普及，傳產業就會回穩，明年下半年景氣表現就會比較好。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言