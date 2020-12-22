快訊

新冠疫苗爭奪戰：疫苗接種順序，誰不OK誰先用？

華南銀明年資產增至3兆 強化債券投資

經濟日報 / 記者陳芝瑄／即時報導

明年華南銀行的投資標的將側重在優質公司債，總經理張振芳指出，明年資產部位，將會由目前的2.8兆增加一成到3兆，將強化債券部位，而放款略增。

金管會22日視察華銀北高雄雙語示範分行之前，華銀總經理張振芳提前一天南下，在受訪時談到明年銀行財務操作方向，他說，現在利差少，因此明年還是聚焦債券投資，將會主攻美元債，特別是公司債，以電信、科技、5G和AI等相關信用評等較高的公司債券為主，銀行預估債券投資明年會增加10億美元左右，這部分是銀行自行操作，且會適時評估投資風險狀況。

股票部位則會由今年260億元台幣增加到300億元，主要投資標的為高息低波動的股票；資產部位增加的2000萬中，投資佔約1400億元。

至於放款方面則預計增加數百億元，佔增加的資產部位約四分之一，除企業與個人外，也會有海外放款，目前鎖定美國和東南亞國家。

談到明年的景氣情況，華南金（2880）董事長張雲鵬則說，目前市場多是依靠電子、半導體產業，若是之後疫苗普及，傳產業就會回穩，明年下半年景氣表現就會比較好。

債券 公司債 華南銀行

延伸閱讀

華南銀：設定2026年全台分行雙語化目標達陣

保險資金多一條出路 金管會將開放投資「免保證商業本票」

新晶投控通過發可轉債 有利明年續擴產

邊境債竄紅 投資人搶買

相關新聞

傳日盛金老董發員工信不看好金金併 發信人其實是總座

日盛金控（5820）董事長黃錦瑭晚間受訪表示，他並沒有對日盛金員工發信，只有跟員工講話打氣。不過，日盛金控的員工確有收到...

是二個月不是二周 金管會駁富邦金收購案是快速放行

立委高嘉瑜日前在臉書，針對金管會核准富邦金公開收購日盛金案，提出多項質疑，包括這麼大的併購案為何不到二周就火速核准等，金...

新壽業務員挪用保戶保費長達四年 金管會重罰720萬元

金管會今天表示，金管會辦理一般金檢時，發現新光人壽有業務員挪用保戶保費等缺失，違反險法相關規定，依法處720萬元，並處五...

業務員用假保單挪用2000萬保費 金管會重罰新壽720萬

金融業理專弊案層出不窮，《聯合報》去年8月獨家報導，新光人壽一名屈姓業務員，偽造假保單詐騙，涉嫌侵占保戶保費高達兩千萬元...

國泰台大產學團隊：上修今、明年經濟成長至2.4%及3.2%

國泰金控今（22）日下午舉行今年第4季台灣「經濟氣候」暨「金融情勢」展望發表會，國泰台大產學合作團隊宣布，上調今、明兩年...

富士達保經添生力軍 台中六區部正式開幕

富士達保險經紀人今(22)日表示，其新服務據點「台中六區部」正式開幕，由職場負責人楊筌傑業務總監率領菁英團隊，全力深耕大...

土銀主辦 日盛國際租賃20億元聯貸案完成簽約

土地銀行統籌主辦日盛國際租賃公司總金額新台幣20億元聯貸案，原預計籌募金額為16億元，在各銀行踴躍參貸超額認購達144%...

跟進富邦金、台新金啟動併購？玉山金：目前沒計畫「規模大不是最好」

富邦金宣布併購日盛金，台新金也宣布要併購保德信人壽，市場關心玉山金是否也有併購計畫？玉山金總經理陳美滿今受訪表示，目前為...

新台幣午盤升值3.81角 暫收28.136元

新台幣今（22）日午盤升值3.81角，暫收28.136元，成交金額7.5億美元。

財政部核釋 銀行轉帳卡手續費收入課5%營業稅

財政部核釋，銀行業發行轉帳卡收取的刷卡交易手續費收入，屬經營非專屬本業銷售額，適用5%的營業稅稅率。

元大證券培育校園新手 模擬競賽助年輕人入市

為培養校園族群投資觀念，元大證券今年舉辦的「第四屆元大飆股」校園台股模擬交易競賽，以業界首創的自製競賽平台，結合「投資先...

保險資金多一條出路 金管會將開放投資「免保證商業本票」

立法院財委會明（23）日將審查保險法修正案，除政院版本外，立委吳秉叡等人也提出修法案，增訂開放一定信評等級的公司發行的免...

熱門新聞

接董座50天！ 林文淵丟震撼彈：「今天是我在大同最後一天」

大同新董座 傳併購大王盧明光出任

放掉梁孟松 迎來蔣尚義？ 謝金河：中芯背後一定有深意

民宿熱又來了！南投網紅打卡城堡以近億元成交

房地合一課稅 擬納境內法人

水情嚴峻！石門水庫、曾文水庫今年一次都沒滿庫

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。