第四屆元大飆股競賽結果出爐 前三強平均報酬率達120%

元大證券「第四屆元大飆股」校園台股模擬交易競賽結果出爐，前三強平均報酬率達120%，獲利金額近4,000萬元，優異表現遠高於市場投資報酬率近十倍。

為培養校園族群投資觀念，元大證券今年舉辦的「第四屆元大飆股」校園台股模擬交易競賽，以業界首創的自製競賽平台，結合投資先生App智能選股功能，讓股市新鮮人也可以輕鬆選擇投資標的。

元大證券表示，本屆共計有7,000多名校園學子報名參與，踴躍程度相較去年增加一倍之多；共計上百間大專院校系所共襄盛舉，結合校園相關課程及競賽成果作為學期加分項目，線上模擬投資結合線下校園教學的創新產學合作模式，鼓勵同學跨出接觸股市的第一步。

受全球新冠肺炎疫情影響，今年金融市場波動更勝以往，本屆比賽結合投資先生App智能選股功能，運用人工智慧及大數據分析技術，提供參賽者以題材、指標、K線及熱門等四大面向選股，透過簡潔的圖像化介面及可依照個人選股策略設定的版面，有助於參賽者在震盪的市場行情中，選擇正確的投資標的。

元大證券表示，賽場提供1,000萬元模擬資金，並模擬逐筆交易新制隨到隨撮的擬真機制，相較往年大幅提升交易速度，參賽者只要透過Facebook、Google+或LINE社群帳號即可輕鬆登入體驗，平台創新顯見元大證券深耕普惠金融不遺餘力。

投資先生App集結選股、看盤、下單三大功能於一身，下載量突破170萬次，不僅獲得智慧財產局10件設計專利的肯定，更已連續兩年榮獲總統接見的「國家品牌玉山獎」全國首獎、證基會「金彝獎」等十多項國內外各大獎項殊榮。

此外，投資先生App以國際級行動App的資安防護標準，取得「行動應用資安聯盟」資安MAS標章，為用戶資訊安全嚴格把關。

「第四屆元大飆股」競賽活動日前舉辦頒獎典禮暨餐會，除讓表現優異的同學能在餐敘中相互交流，議程中也邀請元大投顧等多位講師，與優勝者分享小資投資術及市場發展趨勢，為年輕學子帶來不同視角的專業思維。