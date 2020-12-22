康健人壽四缺失 遭金管會開罰

金管會今天表示，康健人壽辦理保險業務，有違反保險相關法令規定情事，依保險法處罰鍰240萬元整及予以糾正。

金管會保險局副局長張玉煇表示，康健人壽違規事實，包括第一，辦理電話行銷招攬作業，有以保障內容相同為招攬，使要保人解約舊保單轉投保新保單、未告知基金的配息可能來自於本金或誇大報酬率，易使要保人對報酬率產生誤解等。

第二，對於身心障礙者的未承保案件，核保過程中，對於身心障礙者投保保險商品，未依其險種特性及疾病成因，評估可接受的核保條件；及受理身心障礙要保人投保經評估因故未承保案件，未以書面敘明未承保理由通知契約要保人等。

第三，未依董事會通過「往來保險經紀人及保險代理人績效考核及酬金標準」，落實執行對往來保險經紀人進行績效考核。

第四，辦理電子郵件的個資過濾條件僅限身分證號、銀行帳號及信用卡號，未包含姓名及地址，不利個資外洩的安全維護，有礙健全經營之虞。