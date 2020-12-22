快訊

直播／陳時中19:00親上線「跨年辦不辦」 中央地方最新拍板出爐了！

金管會祭大同條款 股務委外不得再收回自辦

經濟日報 / 記者邱金蘭／即時報導

金管會將預告修正公開發行公司股務處理處理準則，修正案新增二項「大同條款」，包括明訂公司股務委外辦理後，不能再收回自辦，及後年（2022年）1月起，對股務機構辦理評鑑制度。

金管會證期局副局長郭佳君表示，為配合公司法、公發公司發行股票及公司債券簽證規則及民事訴訟法等規定的修正，並依據「公司治理3.0-永續發展藍圖」規劃，研擬修正「公開發行股票公司股務處理準則」。

修正重點，包括第一，考量股務事務委由專業代辦機構辦理已為國際趨勢，為使股務單位規範的適用及管理趨於一致，明定上市櫃及興櫃公司的股務事務委外辦理者，不得收回自辦。

郭佳君表示，2013年起，證交所及櫃買中心要求新掛牌公司，股務只能委外，由於現行規定未明訂委外不能改為自辦，

金管會擔心，這些服務委外的公司隨著掛牌一段時間後，想改為自辦股務，因此，這次特別明訂，委外後不得收回自辦。

第二，明定由金管會指定的集保公司，定期辦理股務機構的評鑑制度，並自2022年1月1日施行。

第三，明訂自辦股務公司或代辦股務機構受金管會處分後，應在二個月內完成股務事務移交作業；無代辦股務機構承接或金管會認有必要時，由集保公司指定股務機構承接。

今年6月大同股東會召開引發爭議，金管會裁處大同不得再自辦股務，因此，上述三項被視為「大同條款」。

郭佳君表示，到目前為止，有72家上市櫃及興櫃公司股務採自辦，占全體上市櫃及興櫃公司的3.6%。

郭佳君表示，股務委外跟自辦最大差別是，委外會相對客觀。

第四，為提升電子投票表決結果的資訊透明度，公司或其代辦股務機構應在股東會開會前一日，將股東電子方式出席的股數彙整編造統計表，在電子投票平台上公告，讓股東登錄後就可看得到。

現行規定是股東會當天公告，但公司派在股東會召開前一天就會看到電子投票結果，因此，未來提前一天到股東會召開前一天必須公告後，對公司派及市場派來說，資訊就可以對等。

郭佳君說，依規定，電子投票前二天，採電子投票的股票仍可更改電子投票內容，換言之，到股東會前一天，才會知道電子投票最後投票結果，因此，明訂必須在股東會前一天，公告電子投票結果。

股東會 投票 金管會

延伸閱讀

台股今大跌207點 金管會說主要有這兩因素

新壽業務員挪用保戶保費長達四年 金管會重罰720萬元

AI語音櫃台接待老外 國內雙語分行2年將增逾130家

勞金弊案延燒統一投信遭搜索 金管會：監理沒停過

相關新聞

是二個月不是二周 金管會駁富邦金收購案是快速放行

立委高嘉瑜日前在臉書，針對金管會核准富邦金公開收購日盛金案，提出多項質疑，包括這麼大的併購案為何不到二周就火速核准等，金...

新壽業務員挪用保戶保費長達四年 金管會重罰720萬元

金管會今天表示，金管會辦理一般金檢時，發現新光人壽有業務員挪用保戶保費等缺失，違反險法相關規定，依法處720萬元，並處五...

業務員用假保單挪用2000萬保費 金管會重罰新壽720萬

金融業理專弊案層出不窮，《聯合報》去年8月獨家報導，新光人壽一名屈姓業務員，偽造假保單詐騙，涉嫌侵占保戶保費高達兩千萬元...

國泰台大產學團隊：上修今、明年經濟成長至2.4%及3.2%

國泰金控今（22）日下午舉行今年第4季台灣「經濟氣候」暨「金融情勢」展望發表會，國泰台大產學合作團隊宣布，上調今、明兩年...

富士達保經添生力軍 台中六區部正式開幕

富士達保險經紀人今(22)日表示，其新服務據點「台中六區部」正式開幕，由職場負責人楊筌傑業務總監率領菁英團隊，全力深耕大...

土銀主辦 日盛國際租賃20億元聯貸案完成簽約

土地銀行統籌主辦日盛國際租賃公司總金額新台幣20億元聯貸案，原預計籌募金額為16億元，在各銀行踴躍參貸超額認購達144%...

跟進富邦金、台新金啟動併購？玉山金：目前沒計畫「規模大不是最好」

富邦金宣布併購日盛金，台新金也宣布要併購保德信人壽，市場關心玉山金是否也有併購計畫？玉山金總經理陳美滿今受訪表示，目前為...

新台幣午盤升值3.81角 暫收28.136元

新台幣今（22）日午盤升值3.81角，暫收28.136元，成交金額7.5億美元。

財政部核釋 銀行轉帳卡手續費收入課5%營業稅

財政部核釋，銀行業發行轉帳卡收取的刷卡交易手續費收入，屬經營非專屬本業銷售額，適用5%的營業稅稅率。

元大證券培育校園新手 模擬競賽助年輕人入市

為培養校園族群投資觀念，元大證券今年舉辦的「第四屆元大飆股」校園台股模擬交易競賽，以業界首創的自製競賽平台，結合「投資先...

保險資金多一條出路 金管會將開放投資「免保證商業本票」

立法院財委會明（23）日將審查保險法修正案，除政院版本外，立委吳秉叡等人也提出修法案，增訂開放一定信評等級的公司發行的免...

牛氣沖天！大中華股票&中國基金績效稱冠2020

今年中國A股成為多頭領頭羊，帶動大中華股票、中國A股基金類型平均報酬逾3成，躍居主動式操作基金中的冠、亞軍。展望後市，投...

熱門新聞

接董座50天！ 林文淵丟震撼彈：「今天是我在大同最後一天」

大同新董座 傳併購大王盧明光出任

放掉梁孟松 迎來蔣尚義？ 謝金河：中芯背後一定有深意

民宿熱又來了！南投網紅打卡城堡以近億元成交

房地合一課稅 擬納境內法人

水情嚴峻！石門水庫、曾文水庫今年一次都沒滿庫

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。