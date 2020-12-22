金管會祭大同條款 股務委外不得再收回自辦

金管會將預告修正公開發行公司股務處理處理準則，修正案新增二項「大同條款」，包括明訂公司股務委外辦理後，不能再收回自辦，及後年（2022年）1月起，對股務機構辦理評鑑制度。

金管會證期局副局長郭佳君表示，為配合公司法、公發公司發行股票及公司債券簽證規則及民事訴訟法等規定的修正，並依據「公司治理3.0-永續發展藍圖」規劃，研擬修正「公開發行股票公司股務處理準則」。

修正重點，包括第一，考量股務事務委由專業代辦機構辦理已為國際趨勢，為使股務單位規範的適用及管理趨於一致，明定上市櫃及興櫃公司的股務事務委外辦理者，不得收回自辦。

郭佳君表示，2013年起，證交所及櫃買中心要求新掛牌公司，股務只能委外，由於現行規定未明訂委外不能改為自辦，

金管會擔心，這些服務委外的公司隨著掛牌一段時間後，想改為自辦股務，因此，這次特別明訂，委外後不得收回自辦。

第二，明定由金管會指定的集保公司，定期辦理股務機構的評鑑制度，並自2022年1月1日施行。

第三，明訂自辦股務公司或代辦股務機構受金管會處分後，應在二個月內完成股務事務移交作業；無代辦股務機構承接或金管會認有必要時，由集保公司指定股務機構承接。

今年6月大同股東會召開引發爭議，金管會裁處大同不得再自辦股務，因此，上述三項被視為「大同條款」。

郭佳君表示，到目前為止，有72家上市櫃及興櫃公司股務採自辦，占全體上市櫃及興櫃公司的3.6%。

郭佳君表示，股務委外跟自辦最大差別是，委外會相對客觀。

第四，為提升電子投票表決結果的資訊透明度，公司或其代辦股務機構應在股東會開會前一日，將股東電子方式出席的股數彙整編造統計表，在電子投票平台上公告，讓股東登錄後就可看得到。

現行規定是股東會當天公告，但公司派在股東會召開前一天就會看到電子投票結果，因此，未來提前一天到股東會召開前一天必須公告後，對公司派及市場派來說，資訊就可以對等。

郭佳君說，依規定，電子投票前二天，採電子投票的股票仍可更改電子投票內容，換言之，到股東會前一天，才會知道電子投票最後投票結果，因此，明訂必須在股東會前一天，公告電子投票結果。