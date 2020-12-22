業務員用假保單挪用2000萬保費 金管會重罰新壽720萬

金融業理專弊案層出不窮，《聯合報》去年8月獨家報導，新光人壽一名屈姓業務員，偽造假保單詐騙，涉嫌侵占保戶保費高達兩千萬元。金管會今正式開罰，並加計其他缺失重罰720萬元。統計新壽今年以來因重大缺失，已被開罰共3880萬元。

保險局副局長張玉煇表示，新壽一名業務員，因挪用保戶保費、製作假保單等行為，在2016年至2019年間前後遭32名客戶申訴，範圍涉及42張保單、爭議金額達2663萬元。

張玉煇指出，該業務員向保戶收取保費後並未入帳，而是將錢放入自己帳戶，再製作假保單給客戶，中間有多名保戶向公司申訴，但新壽未立案、未留存申訴相關資料，或未調查即結案，尤其針對業務員確定挪用款項，也未依內規辦理撤銷登錄作業懲處，顯示未落實相關內部管控機制，嚴重影響保戶權益。除針對此項開罰300萬元外，也已要求新壽要依照比例原則處罰失職人員及向主管究責。

同時，金管會在金檢時，也發現有業務員以誇大不實話術，要保人做保險給付內容之不當承諾或保證，且以退佣之方法為招攬行為，就這部分違規開罰120萬元；並認為新壽在有業務員涉及不實招攬及挪用保費時，經初步查證業務員已有不當行為情事，但新壽未落實執行所訂內規向金管會辦理重大偶發事件通報，也開罰60萬元。

也發現有保險業務員與貸款介紹人為同一人，且於貸款相近時間投保，未落實執行保費來源相關查證及審核機制，未確實評估要保人的保險費支出與其實際需求是否具相當性，針對此項也開罰120萬元。在加計其他缺失，總共開罰新壽760萬元。

本報去年接獲消息，受害保戶指出，過去跟新光人壽一名屈姓業務員購買保單，但屈姓業務員僅提供自己在合庫的私人帳戶代收保費，再向保戶謊稱該帳戶是新光人壽指定的收款保費帳戶，保戶不疑有他開始繳保費。

到今年初，其中一位保戶想解約其中一張保單，竟發現該張保單進入墊繳狀態，但保戶明明都有繳保費到屈姓業務員提供的帳戶，詢問屈姓業務員說詞也閃爍不定，保戶開始有所懷疑，到新光人壽其他通訊處查詢保單情況，才赫然發現自己投保的多張保單有些進入墊繳狀態，有些甚至是屈姓業務員自己印製的假保單，上頭的保單編號無法在新光人壽的系統裡查詢到。就連保費的繳費證明，也都是屈姓業務員自己偽造再拍照傳給保戶，假保單內的要保人、被保險人等欄位也都是屈姓業務員自己代簽。

受害保戶控訴，當時所知至少有13名以上保戶受害，估計屈姓業務員至少侵占高達兩千萬元的保費。而新壽當時回應，新光人壽回應，關於業務員涉業務侵占一案，本公司在接獲保戶申訴後，立即針對該事證展開全面清查，也主動通報主管機關。受害保戶後來也向金管會檢舉，此案才爆發。

根據保險局的資料，新光人壽今年以來因為重大缺失被開罰有3次，其中最重的是今年9月因投資缺失挨罰2760萬元，當時新壽董事長吳東進也遭罰停職，合計今年新壽因重大缺失已被開罰共3880萬元。