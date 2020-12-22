快訊

直播／陳時中19:00親上線「跨年辦不辦」 中央地方最新拍板出爐了！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

業務員用假保單挪用2000萬保費 金管會重罰新壽720萬

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導
新光人壽一名業務員偽造假保單詐騙，涉嫌侵占保戶保費高達兩千萬元。金管會今正式開罰，並加計其他缺失重罰720萬元。 報系資料照／記者戴瑞瑤攝影
新光人壽一名業務員偽造假保單詐騙，涉嫌侵占保戶保費高達兩千萬元。金管會今正式開罰，並加計其他缺失重罰720萬元。 報系資料照／記者戴瑞瑤攝影

金融業理專弊案層出不窮，《聯合報》去年8月獨家報導，新光人壽一名屈姓業務員，偽造假保單詐騙，涉嫌侵占保戶保費高達兩千萬元。金管會今正式開罰，並加計其他缺失重罰720萬元。統計新壽今年以來因重大缺失，已被開罰共3880萬元。

保險局副局長張玉煇表示，新壽一名業務員，因挪用保戶保費、製作假保單等行為，在2016年至2019年間前後遭32名客戶申訴，範圍涉及42張保單、爭議金額達2663萬元。

張玉煇指出，該業務員向保戶收取保費後並未入帳，而是將錢放入自己帳戶，再製作假保單給客戶，中間有多名保戶向公司申訴，但新壽未立案、未留存申訴相關資料，或未調查即結案，尤其針對業務員確定挪用款項，也未依內規辦理撤銷登錄作業懲處，顯示未落實相關內部管控機制，嚴重影響保戶權益。除針對此項開罰300萬元外，也已要求新壽要依照比例原則處罰失職人員及向主管究責。

同時，金管會在金檢時，也發現有業務員以誇大不實話術，要保人做保險給付內容之不當承諾或保證，且以退佣之方法為招攬行為，就這部分違規開罰120萬元；並認為新壽在有業務員涉及不實招攬及挪用保費時，經初步查證業務員已有不當行為情事，但新壽未落實執行所訂內規向金管會辦理重大偶發事件通報，也開罰60萬元。

也發現有保險業務員與貸款介紹人為同一人，且於貸款相近時間投保，未落實執行保費來源相關查證及審核機制，未確實評估要保人的保險費支出與其實際需求是否具相當性，針對此項也開罰120萬元。在加計其他缺失，總共開罰新壽760萬元。

本報去年接獲消息，受害保戶指出，過去跟新光人壽一名屈姓業務員購買保單，但屈姓業務員僅提供自己在合庫的私人帳戶代收保費，再向保戶謊稱該帳戶是新光人壽指定的收款保費帳戶，保戶不疑有他開始繳保費。

到今年初，其中一位保戶想解約其中一張保單，竟發現該張保單進入墊繳狀態，但保戶明明都有繳保費到屈姓業務員提供的帳戶，詢問屈姓業務員說詞也閃爍不定，保戶開始有所懷疑，到新光人壽其他通訊處查詢保單情況，才赫然發現自己投保的多張保單有些進入墊繳狀態，有些甚至是屈姓業務員自己印製的假保單，上頭的保單編號無法在新光人壽的系統裡查詢到。就連保費的繳費證明，也都是屈姓業務員自己偽造再拍照傳給保戶，假保單內的要保人、被保險人等欄位也都是屈姓業務員自己代簽。

受害保戶控訴，當時所知至少有13名以上保戶受害，估計屈姓業務員至少侵占高達兩千萬元的保費。而新壽當時回應，新光人壽回應，關於業務員涉業務侵占一案，本公司在接獲保戶申訴後，立即針對該事證展開全面清查，也主動通報主管機關。受害保戶後來也向金管會檢舉，此案才爆發。

根據保險局的資料，新光人壽今年以來因為重大缺失被開罰有3次，其中最重的是今年9月因投資缺失挨罰2760萬元，當時新壽董事長吳東進也遭罰停職，合計今年新壽因重大缺失已被開罰共3880萬元。

保單 保費 新壽 金管會

延伸閱讀

是二個月不是二周 金管會駁富邦金收購案是快速放行

台股今大跌207點 金管會說主要有這兩因素

新壽業務員挪用保戶保費長達四年 金管會重罰720萬元

勞金弊案延燒統一投信遭搜索 金管會：監理沒停過

相關新聞

是二個月不是二周 金管會駁富邦金收購案是快速放行

立委高嘉瑜日前在臉書，針對金管會核准富邦金公開收購日盛金案，提出多項質疑，包括這麼大的併購案為何不到二周就火速核准等，金...

新壽業務員挪用保戶保費長達四年 金管會重罰720萬元

金管會今天表示，金管會辦理一般金檢時，發現新光人壽有業務員挪用保戶保費等缺失，違反險法相關規定，依法處720萬元，並處五...

業務員用假保單挪用2000萬保費 金管會重罰新壽720萬

金融業理專弊案層出不窮，《聯合報》去年8月獨家報導，新光人壽一名屈姓業務員，偽造假保單詐騙，涉嫌侵占保戶保費高達兩千萬元...

國泰台大產學團隊：上修今、明年經濟成長至2.4%及3.2%

國泰金控今（22）日下午舉行今年第4季台灣「經濟氣候」暨「金融情勢」展望發表會，國泰台大產學合作團隊宣布，上調今、明兩年...

富士達保經添生力軍 台中六區部正式開幕

富士達保險經紀人今(22)日表示，其新服務據點「台中六區部」正式開幕，由職場負責人楊筌傑業務總監率領菁英團隊，全力深耕大...

土銀主辦 日盛國際租賃20億元聯貸案完成簽約

土地銀行統籌主辦日盛國際租賃公司總金額新台幣20億元聯貸案，原預計籌募金額為16億元，在各銀行踴躍參貸超額認購達144%...

跟進富邦金、台新金啟動併購？玉山金：目前沒計畫「規模大不是最好」

富邦金宣布併購日盛金，台新金也宣布要併購保德信人壽，市場關心玉山金是否也有併購計畫？玉山金總經理陳美滿今受訪表示，目前為...

新台幣午盤升值3.81角 暫收28.136元

新台幣今（22）日午盤升值3.81角，暫收28.136元，成交金額7.5億美元。

財政部核釋 銀行轉帳卡手續費收入課5%營業稅

財政部核釋，銀行業發行轉帳卡收取的刷卡交易手續費收入，屬經營非專屬本業銷售額，適用5%的營業稅稅率。

元大證券培育校園新手 模擬競賽助年輕人入市

為培養校園族群投資觀念，元大證券今年舉辦的「第四屆元大飆股」校園台股模擬交易競賽，以業界首創的自製競賽平台，結合「投資先...

保險資金多一條出路 金管會將開放投資「免保證商業本票」

立法院財委會明（23）日將審查保險法修正案，除政院版本外，立委吳秉叡等人也提出修法案，增訂開放一定信評等級的公司發行的免...

牛氣沖天！大中華股票&中國基金績效稱冠2020

今年中國A股成為多頭領頭羊，帶動大中華股票、中國A股基金類型平均報酬逾3成，躍居主動式操作基金中的冠、亞軍。展望後市，投...

熱門新聞

接董座50天！ 林文淵丟震撼彈：「今天是我在大同最後一天」

大同新董座 傳併購大王盧明光出任

放掉梁孟松 迎來蔣尚義？ 謝金河：中芯背後一定有深意

民宿熱又來了！南投網紅打卡城堡以近億元成交

房地合一課稅 擬納境內法人

水情嚴峻！石門水庫、曾文水庫今年一次都沒滿庫

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。