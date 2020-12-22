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是二個月不是二周 金管會駁富邦金收購案是快速放行

經濟日報 / 記者邱金蘭/即時報導
富邦金融控股公司18日召開董事會，通過以新台幣每股13.0元公開收購日盛金融控股公司在外流通之超過50%股權。 圖／富邦金控提供
富邦金融控股公司18日召開董事會，通過以新台幣每股13.0元公開收購日盛金融控股公司在外流通之超過50%股權。 圖／富邦金控提供

立委高嘉瑜日前在臉書，針對金管會核准富邦金公開收購日盛金案，提出多項質疑，包括這麼大的併購案為何不到二周就火速核准等，金管會今天表示，富邦金二個月前就已經來溝通此案。

金管會銀行局副局長林志吉表示，金管會是在今年12月7日收到富邦金申請案，全部以現金收購日盛金逾50%股權，金管會並依金控投資管理辦法規定，在12月17日函覆富邦金。

林志吉說，雖然正式申請案是在12月7日收到，但實際上，早在二個月前富邦金就已經來溝通，金管會了解初步情況後，富邦金評估符合相關規定就可提出申請。

所以富邦金10月就來溝通？林志吉表示，對。他表示，金控併購相關規定在金控投資管理辦法都有，包括非合意併購要符合四項條件等，都有客觀數字都可自行判斷。

至於富邦金收購日盛金，是否在幫大陸明天系解套？林志吉表示，富邦金本身已對外說明，沒有幫誰解套的目的，非合意併購是不論股東大小都一致條件，是相當透明的公開收購。

富邦金 金管會 併購

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