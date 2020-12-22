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新壽業務員挪用保戶保費長達四年 金管會重罰720萬元

經濟日報 / 記者邱金蘭／即時報導
新光人壽有業務員挪用保戶保費等缺失，違反險法相關規定，依法處720萬元，並處五項糾正。圖為新光人壽保險摩天大樓。 報系資料照／記者胡經周攝影
新光人壽有業務員挪用保戶保費等缺失，違反險法相關規定，依法處720萬元，並處五項糾正。圖為新光人壽保險摩天大樓。 報系資料照／記者胡經周攝影

金管會今天表示，金管會辦理一般金檢時，發現新光人壽有業務員挪用保戶保費等缺失，違反險法相關規定，依法處720萬元，並處五項糾正。

這是新壽今年以來第三次遭重大裁罰，包括400萬元、2,760萬元及今天的720萬元，合計3,880萬元。

金管會保險局副局長張玉煇表示，新光人壽違規缺失，包括第一，辦理保戶申訴案件處理，有業務員挪用保戶保費、保戶通訊地址與業務員親屬相同、對業務員確定挪用款項者未依內規撤銷登錄作業懲處等缺失，公司在招攬、核保及保全等各項作業環節，均未落實相關控管機制，影響保戶權益甚鉅。

涉及挪用保費，提出申訴的保戶有32人、46件保單，有爭議的保費2,663萬元。

挪用期間從2016年到2019年，時間長達四年，為避免被保戶發現，業務員還出具假保單給保戶。

第二，業務員有以誇大不實的話術，對要保人做保險給付內容的不當承諾或保證，且以退佣的方法為招攬行為。

第三，辦理保險及貸款業務，有保險業務員與貸款介紹人為同一人，且在貸款相近時間投保，未落實執行保費來源的相關查證及審核機制，未確實評估要保人的保險費支出與其實際需求是否具相當性。

第四，對業務員涉有不實招攬及挪用保費情事，經初步查證業務員已有不當行為的情事，但公司未落實執行訂內規向金管會辦理重大偶發事件通報。

第五，辦理往來保險經紀人及代理人通路考核作業，未將通路招攬的遵循義務、通路法令遵循、法錢防制等重要合約約定納入考核。

第六，辦理法人投保業務，對以保障重要員工為投保目的者，可投保高保單價值準備金的保險商品，致有投保商品與投保目的不符情形。

第七，針對資安相關作業、對保戶及業務員聯絡資料控管作業、投資型保單銷售作業等缺失事項，有礙健全經營之虞。

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