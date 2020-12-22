AI語音櫃台接待老外 國內雙語分行2年將增逾130家

金管會副主委許永欽今帶隊前往高雄，視察玉山銀行、華南銀行在當地的雙語分行。華南銀董事長張雲鵬指出，雖南部外語人才較缺乏，但目標仍希望在2026年8成以上員工可以拿到英語證照；而玉山銀行也喊出2026年全國分行雙語分行的目標。預估兩家銀行兩年內可望至少再增加130家雙語分行。

因應2030年雙語國家政策，金管會去年開始推動雙語分行，根據金管會統計，目前有15家銀行已設立69家雙語分行。

許永欽今帶隊到高雄視察玉山銀左營分行與華南銀行北高雄分行。他視察後受訪表示，兩家銀行在軟、硬體部分推動雙語具有相當好的成效，行員提供英文服務都很上手，基礎設施、文件表格或科技推動也都落實到雙語服務，除配合國家政策，也幫自己帶來新的商機。

華南銀行的左營分行，目前以商務外籍客戶居多。除櫃台雙語服務外，也設置首創的中英文雙語「AI智慧語音櫃台」，讓外籍客戶可以全程用「說」的方式進行業務諮詢，另也設置24小時「雙語真人客服」，即使是在營業時間外，仍能使雙語金融服務。

華南銀行董事長張雲鵬表示，有發現中、南部與東部，跟台北地區差很多，北部之外的地區外語人才較缺乏，因此華南不斷佈建種子部隊，針對種子行員進行雙語行員的培訓，現在已有1300多人取得英語證照，未來將推動到全員工都可以取得英語證照。

張雲鵬指出，現在有一些年紀較大的行員，因此目標是2026年有8成以上員工有英語證照，現在有在將行員年齡逐漸往下降，尤其每年換血的很多，要達成2026年完成186家分行全雙語化目標，行員年輕化是個優勢。

而玉山銀的左營分行，因位置鄰近知名百貨、美國學校與高鐵左營站，近一年外籍顧客新開戶數、外幣匯款交易量是玉山銀全行第一。玉山金控總經理陳美滿表示，除將常用申請表單、ATM功能及網路銀行的交易介面雙語化外，為即時解決顧客問題，「智能客服小玉」也有提供英語對談服務。