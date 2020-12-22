快訊

跨年活動辦不辦？ 陳時中19：00二度親上火線說明

比素食健康！《歐洲心臟期刊》推一飲食法護心效果佳

AI語音櫃台接待老外 國內雙語分行2年將增逾130家

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導
玉山銀左營分行進一年外籍客戶開戶數居全行之冠。記者戴瑞瑤／攝影
玉山銀左營分行進一年外籍客戶開戶數居全行之冠。記者戴瑞瑤／攝影

金管會副主委許永欽今帶隊前往高雄，視察玉山銀行華南銀行在當地的雙語分行。華南銀董事長張雲鵬指出，雖南部外語人才較缺乏，但目標仍希望在2026年8成以上員工可以拿到英語證照；而玉山銀行也喊出2026年全國分行雙語分行的目標。預估兩家銀行兩年內可望至少再增加130家雙語分行。

因應2030年雙語國家政策，金管會去年開始推動雙語分行，根據金管會統計，目前有15家銀行已設立69家雙語分行。

許永欽今帶隊到高雄視察玉山銀左營分行與華南銀行北高雄分行。他視察後受訪表示，兩家銀行在軟、硬體部分推動雙語具有相當好的成效，行員提供英文服務都很上手，基礎設施、文件表格或科技推動也都落實到雙語服務，除配合國家政策，也幫自己帶來新的商機。

華南銀行的左營分行，目前以商務外籍客戶居多。除櫃台雙語服務外，也設置首創的中英文雙語「AI智慧語音櫃台」，讓外籍客戶可以全程用「說」的方式進行業務諮詢，另也設置24小時「雙語真人客服」，即使是在營業時間外，仍能使雙語金融服務。

華南銀行董事長張雲鵬表示，有發現中、南部與東部，跟台北地區差很多，北部之外的地區外語人才較缺乏，因此華南不斷佈建種子部隊，針對種子行員進行雙語行員的培訓，現在已有1300多人取得英語證照，未來將推動到全員工都可以取得英語證照。

張雲鵬指出，現在有一些年紀較大的行員，因此目標是2026年有8成以上員工有英語證照，現在有在將行員年齡逐漸往下降，尤其每年換血的很多，要達成2026年完成186家分行全雙語化目標，行員年輕化是個優勢。

而玉山銀的左營分行，因位置鄰近知名百貨、美國學校與高鐵左營站，近一年外籍顧客新開戶數、外幣匯款交易量是玉山銀全行第一。玉山金控總經理陳美滿表示，除將常用申請表單、ATM功能及網路銀行的交易介面雙語化外，為即時解決顧客問題，「智能客服小玉」也有提供英語對談服務。

陳美滿表示，玉山銀明年會共有30家雙語分行，後續會透過數據分析，在中心商業區、觀光景點及其他外籍人士聚集區域陸續新增，預計至2026年前完成國內139家分行全面為雙語分行；張雲鵬也表示，截至今年11月底華銀已完成北、中、南共11家雙語分行，未來兩年將再擴大建置100家，並陸續拓展到全台各分行，預計2026年達成國內186家分行全面雙語化的目標。

華南銀行的左營分行，目前以商務外籍客戶居多。記者戴瑞瑤／攝影
華南銀行的左營分行，目前以商務外籍客戶居多。記者戴瑞瑤／攝影
金管會副主委許永欽、國發會副主委游建華、財政部國庫署署長蕭家旗今在視察時，特別留意放置在銀行內的表單是否也有英語。記者戴瑞瑤／攝影
金管會副主委許永欽、國發會副主委游建華、財政部國庫署署長蕭家旗今在視察時，特別留意放置在銀行內的表單是否也有英語。記者戴瑞瑤／攝影
金管會副主委許永欽(左三)視察雙語分行，了解外籍客人運用外語ATM的情況。記者戴瑞瑤／攝影
金管會副主委許永欽(左三)視察雙語分行，了解外籍客人運用外語ATM的情況。記者戴瑞瑤／攝影

玉山銀行 華南銀行

延伸閱讀

勞金弊案延燒統一投信遭搜索 金管會：監理沒停過

勞動基金弊案連環爆 金管會將嚴查投信經理人關聯戶

華南銀：設定2026年全台分行雙語化目標達陣

玉山銀：力拚2026年前完成全台分行雙語化

相關新聞

新壽業務員挪用保戶保費長達四年 金管會重罰720萬元

金管會今天表示，金管會辦理一般金檢時，發現新光人壽有業務員挪用保戶保費等缺失，違反險法相關規定，依法處720萬元，並處五...

國泰台大產學團隊：上修今、明年經濟成長至2.4%及3.2%

國泰金控今（22）日下午舉行今年第4季台灣「經濟氣候」暨「金融情勢」展望發表會，國泰台大產學合作團隊宣布，上調今、明兩年...

富士達保經添生力軍 台中六區部正式開幕

富士達保險經紀人今(22)日表示，其新服務據點「台中六區部」正式開幕，由職場負責人楊筌傑業務總監率領菁英團隊，全力深耕大...

土銀主辦 日盛國際租賃20億元聯貸案完成簽約

土地銀行統籌主辦日盛國際租賃公司總金額新台幣20億元聯貸案，原預計籌募金額為16億元，在各銀行踴躍參貸超額認購達144%...

跟進富邦金、台新金啟動併購？玉山金：目前沒計畫「規模大不是最好」

富邦金宣布併購日盛金，台新金也宣布要併購保德信人壽，市場關心玉山金是否也有併購計畫？玉山金總經理陳美滿今受訪表示，目前為...

新台幣午盤升值3.81角 暫收28.136元

新台幣今（22）日午盤升值3.81角，暫收28.136元，成交金額7.5億美元。

財政部核釋 銀行轉帳卡手續費收入課5%營業稅

財政部核釋，銀行業發行轉帳卡收取的刷卡交易手續費收入，屬經營非專屬本業銷售額，適用5%的營業稅稅率。

元大證券培育校園新手 模擬競賽助年輕人入市

為培養校園族群投資觀念，元大證券今年舉辦的「第四屆元大飆股」校園台股模擬交易競賽，以業界首創的自製競賽平台，結合「投資先...

保險資金多一條出路 金管會將開放投資「免保證商業本票」

立法院財委會明（23）日將審查保險法修正案，除政院版本外，立委吳秉叡等人也提出修法案，增訂開放一定信評等級的公司發行的免...

牛氣沖天！大中華股票&中國基金績效稱冠2020

今年中國A股成為多頭領頭羊，帶動大中華股票、中國A股基金類型平均報酬逾3成，躍居主動式操作基金中的冠、亞軍。展望後市，投...

網路投保保誠定期壽險 免健康告知

根據保發中心統計， 2019年1-9月的人壽保險平均給付金額約新台幣80萬元，而根據主計處統計2019年每戶家庭可支配所...

我遭列觀察名單 陳冲：勿錯誤解讀嚴重誤點的匯率報告

美中貿易戰由關稅戰打到貨幣戰，美國財政部法定每年4月、10月發布的「國際經濟及外匯報告」，在技術上依法定時程發布，原毫無...

熱門新聞

接董座50天！ 林文淵丟震撼彈：「今天是我在大同最後一天」

大同新董座 傳併購大王盧明光出任

放掉梁孟松 迎來蔣尚義？ 謝金河：中芯背後一定有深意

民宿熱又來了！南投網紅打卡城堡以近億元成交

房地合一課稅 擬納境內法人

總價值99億元…3,000輛豪車入港 燒旺買氣

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。