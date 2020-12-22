長華科完成72億元聯貸案 備妥百億銀彈擴建及併購

半導體導線架大廠長華科技（簡稱長科*，6548）委由第一銀行統籌主辦的72億元聯貸案，今日由長科*董事長黃嘉能和第一銀行董事長邱月琴完成簽約。長科*藉由這項聯貸案，備足百億元銀彈在手，成為擴產及併購的有利後盾，公司規劃2025年，全球QFN（四方平面無引腳封裝）架市占率上看30%，成為全球QFN導線架最大供應商

長科*表示，為期5年的聯貸案，原規劃只聯貸60億元，由於銀行團積極參與，發行額度向上調升至72億元，並於短時間內即順利募集完成，充分顯示銀行團對長科*的未來發展深具信心，以及對公司經營團隊的認同與肯定。

長科*此次聯貸案將募集72億元資金，由一銀為統籌主辦，並擔任管理銀行，臺銀及華銀共同主辦，另有永豐銀、土地銀、兆豐銀及彰銀等合計七家金融機構參貸。由於銀行踴躍參貸，使原計畫籌募新臺幣60億元，終以72億元結案，預計5年期發行。

長科*董事長黃嘉能在致詞時表示，這是他簽下的第8件聯貸案，長科有了72億元，未來中長期營運資金充裕無虞。

他說，雖然今年的半導體景氣不錯，但不可能永遠都這麼好，產業變化起伏是常態，他很感謝銀行團的支持、政府的補助及資本市場的幫忙，公司會善用這些工具及資源於寶貴的地方，進而創造對產業、國家社會的貢獻。

黃嘉能表示，長科*深耕半導體領域多年，為全球知名導線架製造大廠，近年整體營收及獲利相當穩健，今年已躍升為營收規模全球第二、且獲利表現最為優異的導線架供應商。

他強調，長科*看好QFN符合未來電子產品輕薄短小之發展趨勢，持續開發QFN導線架產品，又隨5G、物聯、人工智能、車聯市場發展仍為主要長期發展趨勢，將可持續挹注半導體市場產值，並帶動導線架需求成長。

隨著消費性電子產品對QFN導線架應用攀升，加上車用電子和mini LED趨勢起飛，均將帶動導線架產能需求大增。為了滿足客戶需求，長科*正積極擴產，除高雄楠梓加工出口區新廠已於2020年10月動土外，也同步擴充馬來西亞廠及中國蘇州廠產能，達到「One world、Two segments」的生產配置，分別供應中國大陸及其以外的主要封裝聚落。

為此，長科*已經備足100億元銀彈，除政府提供鼓勵台商返鄉的30億元資金外，加上此次72億元聯貸案，手中資金充裕，足以為後續擴產以及購併做準備，進一步搶攻市占率。

長科*計劃兩岸QFN年產能，將從2020年的1800萬條擴充70%，在2021年達到3200萬，並希望在2025年QFN導線架市占率上看30%，成為全球QFN導線架最大供應商。