快訊

物流司機大普篩？英國求情法國的「變種病毒－大陸封鎖令」

廣明證實子公司女員工確診！ 影響尾盤股價大跌5.05%

長華科完成72億元聯貸案 備妥百億銀彈擴建及併購

聯合報 / 記者簡永祥／台北即時報導

半導體導線架大廠長華科技（簡稱長科*，6548）委由第一銀行統籌主辦的72億元聯貸案，今日由長科*董事長黃嘉能和第一銀行董事長邱月琴完成簽約。長科*藉由這項聯貸案，備足百億元銀彈在手，成為擴產及併購的有利後盾，公司規劃2025年，全球QFN（四方平面無引腳封裝）架市占率上看30%，成為全球QFN導線架最大供應商

長科*表示，為期5年的聯貸案，原規劃只聯貸60億元，由於銀行團積極參與，發行額度向上調升至72億元，並於短時間內即順利募集完成，充分顯示銀行團對長科*的未來發展深具信心，以及對公司經營團隊的認同與肯定。

長科*此次聯貸案將募集72億元資金，由一銀為統籌主辦，並擔任管理銀行，臺銀及華銀共同主辦，另有永豐銀、土地銀、兆豐銀及彰銀等合計七家金融機構參貸。由於銀行踴躍參貸，使原計畫籌募新臺幣60億元，終以72億元結案，預計5年期發行。

長科*董事長黃嘉能在致詞時表示，這是他簽下的第8件聯貸案，長科有了72億元，未來中長期營運資金充裕無虞。

他說，雖然今年的半導體景氣不錯，但不可能永遠都這麼好，產業變化起伏是常態，他很感謝銀行團的支持、政府的補助及資本市場的幫忙，公司會善用這些工具及資源於寶貴的地方，進而創造對產業、國家社會的貢獻。

黃嘉能表示，長科*深耕半導體領域多年，為全球知名導線架製造大廠，近年整體營收及獲利相當穩健，今年已躍升為營收規模全球第二、且獲利表現最為優異的導線架供應商。

他強調，長科*看好QFN符合未來電子產品輕薄短小之發展趨勢，持續開發QFN導線架產品，又隨5G、物聯、人工智能、車聯市場發展仍為主要長期發展趨勢，將可持續挹注半導體市場產值，並帶動導線架需求成長。

隨著消費性電子產品對QFN導線架應用攀升，加上車用電子和mini LED趨勢起飛，均將帶動導線架產能需求大增。為了滿足客戶需求，長科*正積極擴產，除高雄楠梓加工出口區新廠已於2020年10月動土外，也同步擴充馬來西亞廠及中國蘇州廠產能，達到「One world、Two segments」的生產配置，分別供應中國大陸及其以外的主要封裝聚落。

為此，長科*已經備足100億元銀彈，除政府提供鼓勵台商返鄉的30億元資金外，加上此次72億元聯貸案，手中資金充裕，足以為後續擴產以及購併做準備，進一步搶攻市占率。

長科*計劃兩岸QFN年產能，將從2020年的1800萬條擴充70%，在2021年達到3200萬，並希望在2025年QFN導線架市占率上看30%，成為全球QFN導線架最大供應商。

聯貸案 第一銀行 半導體

延伸閱讀

日月光擴產 要徵4,600人

台積3奈米效率提升 封裝團隊角色關鍵

國銀海外逾放增 金管會盯

裕融 旗下新鑫聯貸案簽約

相關新聞

iPhone 12不送充電器 為什麼因此讓台積做出破天荒的決策？

台積電為何會破天荒的將製程外包給一家LED廠？原來背後原因是明年將掀起的「氮化鎵快充」熱潮。

長華科完成72億元聯貸案 備妥百億銀彈擴建及併購

半導體導線架大廠長華科技（簡稱長科*，6548）委由第一銀行統籌主辦的72億元聯貸案，今日由長科*董事長黃嘉能和第一銀行...

高雄加工區邁向5G、AIoT高階製造 累積投資額逾百億元

高雄加工區邁向5G、AIoT（智慧物聯網）高階製造，今（22）日舉行投資廠商簽約典禮，目前前瞻基地近90%空間已完租，累...

集邦:晶圓代工產能緊缺 NAND Flash控制器將漲價15~20%

根據TrendForce旗下半導體研究處表示，受限於上游台積電（2330）與聯電（2303）等晶圓代工廠產能滿載，及下游...

5G與GPU多元應用帶動 穎崴拚持續成長

興櫃股王穎崴（6515）積極開拓5G與GPU多元應用，董事長兼總經理王嘉煌提到，因應客戶高速成長的需求，穎崴已規畫未來2...

折疊手機、智慧手表需求增 中小尺寸OLED廠擴產

DIGITIMES Research分析師張嘉紋觀察今年第3季三星顯示器(SDC)與樂金顯示器(LGD)中小尺寸OLED...

高雄加工區前瞻基地近90%空間完租 投資額逾百億元

高雄加工區以4.17公頃老舊廠房，所興建的2棟標準廠房和1棟聯合辦公大樓，獲廠商熱烈反映，今（22）日舉行聯合投資簽約典...

虛擬貨幣聲勢再起 ASIC業者看得到吃不到

虛擬貨幣近期聲勢再起，讓外界對於挖礦晶片的需求重新燃起想像空間，不過ASIC設計服務業者卻表示，近期挖礦晶片委託案件「一...

新晶投控通過發可轉債 有利明年續擴產

太陽能廠新晶投控（3713）為充實營運資金及電廠投資，董事會通過發行國內第一次有擔保轉換公司債，發行總額上限5億元，該公...

台積電最大陸對手血流不止！台灣戰將「不爽走人」 明年怎拚晶圓代工？

肩負中國力拼半導體自主重任的對岸晶圓代工龍頭中芯國際，目前內憂外患不斷，上周傳出在位三年的共同執行長梁孟松，由於不爽高層延攬前台積電（2330）共同營運長蔣尚義擔任中芯副董事長而放話走人...

福寶科技輔具機器人獲國家新創獎 產品嘉惠醫院病患

中部科學園區管理局新創加速器計畫輔導的新創團隊福寶科技以「自立行外骨骼輔具機器人」產品日前獲得國家新創獎的「智慧醫療與健...

和碩勞資糾紛 竟爆出iPhone12不能說的祕密？

一場大規模勞資糾紛，意外牽扯出iPhone 12 買氣「上肥下瘦」不能說的祕密。時間回到12月19日早上，和碩集團（4938）位於上海昌碩廠廠區大門外，聚集上千名臨時工抗議，和碩總廠長一句「上海廠訂單不足以支撐那麼多人」，讓外界意識到：原來iPhone 12 mini 銷量不佳其實不是傳聞。

熱門新聞

接董座50天！ 林文淵丟震撼彈：「今天是我在大同最後一天」

放掉梁孟松 迎來蔣尚義？ 謝金河：中芯背後一定有深意

房地合一課稅 擬納境內法人

民宿熱又來了！南投網紅打卡城堡以近億元成交

大同新董座 傳併購大王盧明光出任

總價值99億元…3,000輛豪車入港 燒旺買氣

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。