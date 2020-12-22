華銀高雄提供雙語服務 盼2026年完成全台雙語分行目標
金管會、國發會與財政部22日至華南銀行北高雄分行視察雙語金融服務，華南金（2880）董事長張雲鵬表示，雙語分行除提供櫃行員檯雙語能力外，還會加入中英文智慧AI語音，期盼在2026年前達到國內186家分行全面雙語化的目標。
華銀北高雄分行有8位第一線服務人員可提供外籍客戶臺外幣開戶、匯款及換匯等金融服務外，更領先全國設立中英文雙語功能的「AI智慧語音櫃檯」，同時提供24小時雙語客服，另外也將配置可提領美金、人民幣、日幣及港幣等四種外幣ATM。
北高雄分行附近由於商務人士密集、國外旅客眾多及外籍人口聚集的地區，加上此分行為高雄地區企業外籍員工、大專院校的外籍師生及各國觀光客等來客數最多的分行，因此也是華南銀行選擇此分行作為雙語金融服務的原因。
張雲鵬表示，這次在高雄辦理雙語分行時發現，中南部及東部地區的外語人才相對缺乏，為了之後能順利達成全台雙語分行的目標，因此也積極地在培訓種子行員，目前有1300多位員工已取得證照，希望在2026年前推動186家分行為雙語分行外，也希望達成八成員工取得英語專業證照。
華銀截至今年11月底已完成北、中、南共11家雙語分行，未來兩年將再擴大建置100家，預計2026年達成國內186家分行全面雙語化的目標，財政部國庫署署長蕭家旗表示，公股銀行作為所有銀行的表率應超前部署，期望在2030年達成政府雙語國家的政策目標。
相較於一銀及兆豐銀定下2028年完成雙語分行的佈建，華南銀則是以2026年為主要完成目標，張雲鵬認為，華南銀行行員年齡逐漸年輕化，因此在提前完成雙語的目標上是相當有優勢。
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