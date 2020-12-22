快訊

物流司機大普篩？英國求情法國的「變種病毒－大陸封鎖令」

廣明證實子公司女員工確診！ 影響尾盤股價大跌5.05%

華銀高雄提供雙語服務 盼2026年完成全台雙語分行目標

經濟日報 / 記者陳芝瑄／即時報導
華南銀行北高雄分行供雙語服務。 圖／華南銀提供
華南銀行北高雄分行供雙語服務。 圖／華南銀提供

金管會、國發會與財政部22日至華南銀行北高雄分行視察雙語金融服務，華南金（2880）董事長張雲鵬表示，雙語分行除提供櫃行員檯雙語能力外，還會加入中英文智慧AI語音，期盼在2026年前達到國內186家分行全面雙語化的目標。

華銀北高雄分行有8位第一線服務人員可提供外籍客戶臺外幣開戶、匯款及換匯等金融服務外，更領先全國設立中英文雙語功能的「AI智慧語音櫃檯」，同時提供24小時雙語客服，另外也將配置可提領美金、人民幣、日幣及港幣等四種外幣ATM。

北高雄分行附近由於商務人士密集、國外旅客眾多及外籍人口聚集的地區，加上此分行為高雄地區企業外籍員工、大專院校的外籍師生及各國觀光客等來客數最多的分行，因此也是華南銀行選擇此分行作為雙語金融服務的原因。

張雲鵬表示，這次在高雄辦理雙語分行時發現，中南部及東部地區的外語人才相對缺乏，為了之後能順利達成全台雙語分行的目標，因此也積極地在培訓種子行員，目前有1300多位員工已取得證照，希望在2026年前推動186家分行為雙語分行外，也希望達成八成員工取得英語專業證照。

華銀截至今年11月底已完成北、中、南共11家雙語分行，未來兩年將再擴大建置100家，預計2026年達成國內186家分行全面雙語化的目標，財政部國庫署署長蕭家旗表示，公股銀行作為所有銀行的表率應超前部署，期望在2030年達成政府雙語國家的政策目標。

相較於一銀及兆豐銀定下2028年完成雙語分行的佈建，華南銀則是以2026年為主要完成目標，張雲鵬認為，華南銀行行員年齡逐漸年輕化，因此在提前完成雙語的目標上是相當有優勢。

華南銀行北高雄分行供雙語服務。 記者陳芝瑄／攝影
華南銀行北高雄分行供雙語服務。 記者陳芝瑄／攝影

華南銀行 財政部 華銀

延伸閱讀

華銀襄理涉挪用客戶逾1.1億 二審判加重刑度

國民黨明年移師高雄辦青年營 江啟臣：未來要遍地開花

高雄／鳳山素食花村藥膳豆腐 冬季限定藥膳豆腐 搭配香酥豆腐創意吃法

高雄大遠百蟬聯地王 每坪188萬

相關新聞

跟進富邦金、台新金啟動併購？玉山金：目前沒計畫「規模大不是最好」

富邦金宣布併購日盛金，台新金也宣布要併購保德信人壽，市場關心玉山金是否也有併購計畫？玉山金總經理陳美滿今受訪表示，目前為...

國泰台大產學團隊：上修今、明年經濟成長至2.4%及3.2%

國泰金控今（22）日下午舉行今年第4季台灣「經濟氣候」暨「金融情勢」展望發表會，國泰台大產學合作團隊宣布，上調今、明兩年...

富士達保經添生力軍 台中六區部正式開幕

富士達保險經紀人今(22)日表示，其新服務據點「台中六區部」正式開幕，由職場負責人楊筌傑業務總監率領菁英團隊，全力深耕大...

土銀主辦 日盛國際租賃20億元聯貸案完成簽約

土地銀行統籌主辦日盛國際租賃公司總金額新台幣20億元聯貸案，原預計籌募金額為16億元，在各銀行踴躍參貸超額認購達144%...

新台幣午盤升值3.81角 暫收28.136元

新台幣今（22）日午盤升值3.81角，暫收28.136元，成交金額7.5億美元。

財政部核釋 銀行轉帳卡手續費收入課5%營業稅

財政部核釋，銀行業發行轉帳卡收取的刷卡交易手續費收入，屬經營非專屬本業銷售額，適用5%的營業稅稅率。

元大證券培育校園新手 模擬競賽助年輕人入市

為培養校園族群投資觀念，元大證券今年舉辦的「第四屆元大飆股」校園台股模擬交易競賽，以業界首創的自製競賽平台，結合「投資先...

保險資金多一條出路 金管會將開放投資「免保證商業本票」

立法院財委會明（23）日將審查保險法修正案，除政院版本外，立委吳秉叡等人也提出修法案，增訂開放一定信評等級的公司發行的免...

牛氣沖天！大中華股票&中國基金績效稱冠2020

今年中國A股成為多頭領頭羊，帶動大中華股票、中國A股基金類型平均報酬逾3成，躍居主動式操作基金中的冠、亞軍。展望後市，投...

網路投保保誠定期壽險 免健康告知

根據保發中心統計， 2019年1-9月的人壽保險平均給付金額約新台幣80萬元，而根據主計處統計2019年每戶家庭可支配所...

我遭列觀察名單 陳冲：勿錯誤解讀嚴重誤點的匯率報告

美中貿易戰由關稅戰打到貨幣戰，美國財政部法定每年4月、10月發布的「國際經濟及外匯報告」，在技術上依法定時程發布，原毫無...

新世代金融基金會：勿錯誤解讀美匯率報告

新世代金融基金會今（22）日表示，美中貿易戰由關稅戰打到貨幣戰，美國財政部法定每年4月、10月發布的「國際經濟及外匯報告...

熱門新聞

接董座50天！ 林文淵丟震撼彈：「今天是我在大同最後一天」

放掉梁孟松 迎來蔣尚義？ 謝金河：中芯背後一定有深意

房地合一課稅 擬納境內法人

民宿熱又來了！南投網紅打卡城堡以近億元成交

大同新董座 傳併購大王盧明光出任

總價值99億元…3,000輛豪車入港 燒旺買氣

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。