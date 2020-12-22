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國泰台大產學團隊：上修今、明年經濟成長至2.4%及3.2%

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導
國泰台大產學合作團隊宣布，上調今、明兩年的經濟成長率。報系資料照
國泰台大產學合作團隊宣布，上調今、明兩年的經濟成長率。報系資料照

國泰金控今（22）日下午舉行今年第4季台灣「經濟氣候」暨「金融情勢」展望發表會，國泰台大產學合作團隊宣布，上調今、明兩年的經濟成長率，其中今年經濟成長率由1.7%上修至2.4%，明年則是從2.9%上調至3.2%。

國泰台大產學合作團隊舉行第4季台灣「經濟氣候」暨「金融情勢」展望發表會，國泰台大產學合作計畫協同主持人徐之強教授更新今年及最新2021年台灣經濟成長率預測，並分析短期經濟氣候及金融情勢與重要影響因素。

國泰台大產學合作團隊指出，明年第1季，預期新興科技與全球防疫所衍生的需求仍存、景氣增幅將略為放慢，但仍維持穩健成長，研判明年第1季，台灣經濟氣候將介於「晴」、「朗」之間，出現機率將在40%以上。

另外，美歐等主要央行重申寬鬆立場，全球各地金融情勢大致維持改善趨勢，該團隊研判，主要央行以寬鬆應對秋冬疫情，通膨預期維持穩定，縱使台灣景氣持續改善，台灣央行明年仍將維持利率不變，第1季台灣金融情勢將保持在「寬鬆」至「趨向寬鬆」區間。

國泰金控 台大 產學合作

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