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土銀主辦 日盛國際租賃20億元聯貸案完成簽約
土地銀行統籌主辦日盛國際租賃公司總金額新台幣20億元聯貸案，原預計籌募金額為16億元，在各銀行踴躍參貸超額認購達144%，最終以20億元結案，並於12月21日由土銀總經理謝娟娟代表銀行團與日盛國際租賃董事長許玉樹代表借款人簽訂聯合授信合約。
土銀表示，本案資金用途主要作為充實日盛國際租賃公司業務發展所需中長期營運資金，募集3年期總金額20億元聯貸案，由土銀擔任統籌主辦銀行，並有臺灣銀行、臺灣企銀、農業金庫、彰化銀行、兆豐銀行、上海銀行、陽信銀行等行庫共同參與。
日盛國際租賃成立於1981年，主要經營租賃業務、車輛分期業務等，針對車輛、產業、營建機具等設備進行專業的理財規劃服務，為企業客戶營運成長之合作夥伴，並順應世界經貿潮流與全球化發展趨勢，逐步擴展中國大陸市場，今年不受疫情影響，營收及獲利創新高，營運表現亮眼，未來發展可期。
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