跟進富邦金、台新金啟動併購？玉山金：目前沒計畫「規模大不是最好」

富邦金宣布併購日盛金，台新金也宣布要併購保德信人壽，市場關心玉山金是否也有併購計畫？玉山金總經理陳美滿今受訪表示，目前為止沒有這個計畫，「(規模)大不是最好，大以外還是必須好。」

玉山金是否有考慮併購？陳美滿表示，目前為止最好是把自己先做強，「目前為止沒有這個(併購)計畫」，但不管是併購，策略聯盟，有機會成長都是玉山很重要的策略，「以目前來講這個時間點，覺得現在面臨的環境較複雜」，每一種事情一定要有互補，或會有更好的機會。

陳美滿指出，未來不管是金融環境還是社會環境，如疫情，不會在第一個時刻，這時刻很多金融機構都必須，對於不管是自己的資產負債，如何抵禦低率、疫情、擴張能力，都要把自己先做強。

玉山金認為到怎樣的階段才適合發動併購？陳美滿表示，金管會已經把玉山排在足以可以去併購別人的資格，「但大不是最好，規模大不是最好，大以外，還是必須好」，好跟大之間會做策略上的選擇，企業不是只有短期，玉山金是短期跟長期兼容並蓄。

針對發動併購的時間點？陳美滿表示，例如達到國際上的規範時，才會做這方面的規劃。重視的不是只有財務指標，不是財務報表、CSR報表，國際上大家越來越注重環境跟長線的部分，這兩邊都做得好的時候，才是在考慮所有事情的很重要的一件事。