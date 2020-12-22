快訊

別搞錯「高情商」 蔡康永：學習接受「有人受傷」人際關係

我253天無本土病例破功！指揮官陳時中13:30親自說明

跟進富邦金、台新金啟動併購？玉山金：目前沒計畫「規模大不是最好」

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導
玉山金總經理陳美滿。記者戴瑞瑤／攝影。
玉山金總經理陳美滿。記者戴瑞瑤／攝影。

富邦金宣布併購日盛金，台新金也宣布要併購保德信人壽，市場關心玉山金是否也有併購計畫？玉山金總經理陳美滿今受訪表示，目前為止沒有這個計畫，「(規模)大不是最好，大以外還是必須好。」

玉山金是否有考慮併購？陳美滿表示，目前為止最好是把自己先做強，「目前為止沒有這個(併購)計畫」，但不管是併購，策略聯盟，有機會成長都是玉山很重要的策略，「以目前來講這個時間點，覺得現在面臨的環境較複雜」，每一種事情一定要有互補，或會有更好的機會。

陳美滿指出，未來不管是金融環境還是社會環境，如疫情，不會在第一個時刻，這時刻很多金融機構都必須，對於不管是自己的資產負債，如何抵禦低率、疫情、擴張能力，都要把自己先做強。

玉山金認為到怎樣的階段才適合發動併購？陳美滿表示，金管會已經把玉山排在足以可以去併購別人的資格，「但大不是最好，規模大不是最好，大以外，還是必須好」，好跟大之間會做策略上的選擇，企業不是只有短期，玉山金是短期跟長期兼容並蓄。

針對發動併購的時間點？陳美滿表示，例如達到國際上的規範時，才會做這方面的規劃。重視的不是只有財務指標，不是財務報表、CSR報表，國際上大家越來越注重環境跟長線的部分，這兩邊都做得好的時候，才是在考慮所有事情的很重要的一件事。

玉山金 併購 疫情

延伸閱讀

富邦金併日盛金 小摩降評

富邦金、日盛金有默契 收購案加分

瘋搶！日盛金早盤委買張數逾270萬張

富邦金嚴正聲明：公開收購日盛金 與肖建華無關

相關新聞

跟進富邦金、台新金啟動併購？玉山金：目前沒計畫「規模大不是最好」

富邦金宣布併購日盛金，台新金也宣布要併購保德信人壽，市場關心玉山金是否也有併購計畫？玉山金總經理陳美滿今受訪表示，目前為...

新台幣午盤升值3.81角 暫收28.136元

新台幣今（22）日午盤升值3.81角，暫收28.136元，成交金額7.5億美元。

財政部核釋 銀行轉帳卡手續費收入課5%營業稅

財政部核釋，銀行業發行轉帳卡收取的刷卡交易手續費收入，屬經營非專屬本業銷售額，適用5%的營業稅稅率。

元大證券培育校園新手 模擬競賽助年輕人入市

為培養校園族群投資觀念，元大證券今年舉辦的「第四屆元大飆股」校園台股模擬交易競賽，以業界首創的自製競賽平台，結合「投資先...

保險資金多一條出路 金管會將開放投資「免保證商業本票」

立法院財委會明（23）日將審查保險法修正案，除政院版本外，立委吳秉叡等人也提出修法案，增訂開放一定信評等級的公司發行的免...

牛氣沖天！大中華股票&中國基金績效稱冠2020

今年中國A股成為多頭領頭羊，帶動大中華股票、中國A股基金類型平均報酬逾3成，躍居主動式操作基金中的冠、亞軍。展望後市，投...

網路投保保誠定期壽險 免健康告知

根據保發中心統計， 2019年1-9月的人壽保險平均給付金額約新台幣80萬元，而根據主計處統計2019年每戶家庭可支配所...

我遭列觀察名單 陳冲：勿錯誤解讀嚴重誤點的匯率報告

美中貿易戰由關稅戰打到貨幣戰，美國財政部法定每年4月、10月發布的「國際經濟及外匯報告」，在技術上依法定時程發布，原毫無...

新世代金融基金會：勿錯誤解讀美匯率報告

新世代金融基金會今（22）日表示，美中貿易戰由關稅戰打到貨幣戰，美國財政部法定每年4月、10月發布的「國際經濟及外匯報告...

新世代金融基金會看美匯率報告：別以為大額順差是好事

新世代金融基金會今（22）日指出，這次美國匯率報告，對台灣而言，主要是提醒對美順差持續擴大已遠超過200億美元，以及經常...

立法院明審保險法修正案 投資公司債金額可增為三倍

立法院財委會明天審查保險法部分條文修正案，包括修正條文第146條之 1、第146條之3，公司債投資額度計算基礎由「實收資...

新台幣早盤大升3.85角 觸及28.132元

新台幣今（22）日早盤以28.29元兌1美元，升值2.27角開出。

熱門新聞

放掉梁孟松 迎來蔣尚義？ 謝金河：中芯背後一定有深意

房地合一課稅 擬納境內法人

總價值99億元…3,000輛豪車入港 燒旺買氣

房產專家：這五點理由讓「單人宅」11年大增逾七成五

水情嚴峻！石門水庫、曾文水庫今年一次都沒滿庫

民宿熱又來了！南投網紅打卡城堡以近億元成交

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。