保險資金多一條出路 金管會將開放投資「免保證商業本票」

立法院財委會明（23）日將審查保險法修正案，除政院版本外，立委吳秉叡等人也提出修法案，增訂開放一定信評等級的公司發行的免保證商業本票，以提高保險業資金運用效率，並活絡國內貨幣市場。

立委提案指出，現行保險業資金可以購買金融債券、可轉讓定期存單、銀行承兌匯票、金融機構保證商業本票及其他符合規定的有價證券。

但當前長天期固定收益商品利率水準偏低，徒增壽險資金運用困難度。

現行保險業已規定，保險業資金得購買經評等機構評定相當等級以上公司所發行的公司債，意謂保險業本來就可購買經評等機構評等的金融固定收益商品。

相較公司債，免保證商業本票同樣經過評等機構評等，且存續期間較公司債短（主流為30-90天期，最長不超過一年），受市場利率波動影響較小，利率風險較低，因此風險較同樣信用評等的公司債來得低。

立委提案建議在保險法第146條之1第1項第2款，加列「或經評等機構評定相當等級以上公司所發行的免保證商業本票」文字，以促進保險業資金運用效率，強化票券商造市效果，活絡國內貨幣市場。

金管會在保險法修正案的書面報告指出，對於委員所提開放保險業投資「經評等機構評定相當等級以上公司所發行之免保證商業本票」，以促進保險業資金運用效率，活絡國內貨幣市場，敬表同意。

但考量免保證商業本票性質與保險法第146條之1第1項第4款公司債屬相同類型，違約風險對象均為發行人而非金融機構，因此，建議在保險法第146條之1第1項第4款增列這項開放。

現行保險法，保險業已可投資「金融機構保證商業本票」，立委這項提案通過後，等於新增「經評等機構評定相當等級以上公司所發行之免保證商業本票」。