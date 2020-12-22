立法院明審保險法修正案 投資公司債金額可增為三倍

立法院財委會明天審查保險法部分條文修正案，包括修正條文第146條之 1、第146條之3，公司債投資額度計算基礎由「實收資本額」修正為「業主權益」，以提高保險業投資國內債券市場之額度；修正條文第146條之 5，放寬保險業投資公共建設派任董監事不得逾三分之一席次之限制，以引導保險業資金投資，並增加其投資意願及強化對被投資對象之監督管理機制。

就預期效益方面，根據金管會報告顯示，修正放寬公司債投資額度部分，按一般而言，債券發行人之業主權益（淨值）多高於其實收資本額，本次修正可提高保險公司投資國內公司債額度及意願，並可增加保險業對六大核心戰略產業及其他企業之投資，扶植產業發展。

以上市櫃公司為例，目前平均業主權益為138億元，而平均實收資本額為46億元，故單一保險業對單一公司債平均可投資金額約為目前三倍。

修正放寬保險業派任所投資公共建設董事監察人席次比率部分，按保險業目前已有投資多家具自償性之公共建設案例，如汙水下水道、太陽能電廠，本次修法有助於引導保險業資金協助國家基礎建設，提高保險業參與國家公共建設之意願，並強化對被投資對象之投資管理機制。