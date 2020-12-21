新光微型保險 嘉惠近8萬人次

新光人壽長期關懷社會公益，推動微型保險，最近獲得金管會頒發109年度微型保險競賽-績效卓著獎。

新光人壽也是全台第一家把地上權用地規劃做為樂齡宅使用的企業，新壽持有的新板傑仕堡全齡生活園區，更是全國唯一首家獲得SNQ國家品質標章認證的銀髮住宅，證明金融業者也能為樂齡長照服務貢獻企業的一己之力。

新光人壽微型保險自2014年開辦至今，累計投保達17萬人次，保費金額逾3,300萬元，其中保費捐助部分超過2,300萬元，總計約有近8萬人次受惠。

除了提供弱勢家庭保險保障，新光人壽獎助學金自1973年辦理迄今，48年來共計獎助近13萬學子，為壽險業界唯一同時針對保戶及非保戶為獎助對象。

新光人壽並從2017年起增設清寒助學金，協助家境清寒及家庭突遭變故或急需幫助之國中小學弱勢學童，紓解困境免於被迫中斷就學之虞，從各個面向建立社會防護網。

新光人壽推動微型保險，除了透過第一線業務員深入地方，發掘有需要的個人與家庭，更對社會各弱勢團體以團險保費贊助方式，擴大社會保護傘。

近年也與新竹市政府、嘉義市政府、苗栗縣政府、雲林縣政府、屏東與各地區農會、犯罪被害人保護協會等單位合作，為符合資格的弱勢家庭承保，受益機構累計近50家。

新壽今年也首度與台中市政府合作辦理低收入戶微型保險，保費由新光人壽慈善基金會全額捐贈，協助弱勢家庭獲得更周延的保障，受惠人數近5,000名，將溫暖的光照進社會需要被關懷的角落。

微型保險因具備保費低廉、投保便利、免體檢等特色，素有銅板保單之稱。

近年新光人壽也積極響應政府政策，持續擴大微型保險保護傘，希望弱勢民眾每年都能以負擔得起的小額保費，購買基本保障，才不會因意外發生死亡或失能等保險事故，而使其家庭陷入困境。

新光金控集團將持續發揮影響力，善盡企業社會責任，從各面向落實永續經營，並積極與國際接軌，呼應聯合國永續發展目標 (SDGs)，實現「光無所不在，心與你同在」的企業精神。