央行主管退休潮 四大局長明後年全數屆齡退休

中央銀行一級主管退休潮，明(2021)年元月再度啟動；據悉，央行共有四局五處，其中，外匯局長顏輝煌、發行局長施遵驊、國庫局長柯玲君，以及業務局長蕭翠玲等四大局首長，將在明、後兩年內全數屆齡退休、換上新面孔。

明年1月16日，外匯局長顏輝煌將屆齡退休，民國44年次的他與業務局前局長陳一端為政大銀行系（現改名金融系）的同班同學，陳一端在今年7月退休，顏輝煌則是屬於「年尾囡仔」，所以延至明年元月中旬退休；同日退休的央行重要官員，還有央行經研處副處長林淑華。

顏輝煌退休後，下一任外匯局長的可能人選以內升機率最高，外匯局目前有三位副局長，分別為林吉甫、賀培真以及賀蘭芝。

明年7月16日，發行局局長施遵驊、國庫局局長柯玲君將退休，後年1月16日則是業務局長蕭翠玲屆齡。

央行與公股行庫近年進入戰後嬰兒退休高峰，早在今年7月16日，央行就有四位一級主管退休，包括業務局前局長陳一端、經研處前處長林宗耀、國庫局前局長陳玉敏、會計處前處長黃桂洲屆齡退休。

按規定，當年度1至6月出生的官員，會在今年7月16日辦理退休，生日落於7至12月，會延至明年1月16日退休，新任一級主管的人事令，央行將在退休前決議並發布新聞稿。