拚新高！券商11月獲利暴增 全年將賺破500億元

今年券商確定大賺500億元！證交所最新公告，11月國內證券商受惠台股暴漲，總獲利衝上91.6億元，較10月大增達142%，累積前11月獲利同步跳增至498億元，年增33%；12月台股持續勁揚挹注下，全年券商大賺500億元無虞，將創下歷來券商最賺的一年。

台股11月上演噴出行情，雖一度受到MSCI調整生效帶量下殺，但單月累積仍暴漲1,176點，漲幅達9.3%，不僅再度刷新歷史新高價，單月成交量放大到4.8兆元，更直追7月歷史紀錄的5.3兆元，使證券商經紀、自營及承銷業務全面強勁走升。

證交所表示，11月受惠台股價量齊揚，國內證券商經紀、自營及承銷業務分別獲利46億、49億與8.2億元，較10月的增幅達55%、465%及74%。雖然非三大業務的其他項目轉虧，但累積獲利91億元，仍較10月的37億元大增142%，一個月賺贏兩個月。

包括龍頭元大證單月獲利7億元，凱基證賺10億元，富邦證、元富證、統一證（2855）、群益金鼎證、永豐金證等也都賺逾1億元，表現持穩10月高檔甚至更佳。

累積前11月，證交所統計，券商總獲利增至498億元，距500億元大關僅咫尺之遙，若不計入華南永昌證權證虧損，總獲利更已突破500億元，為536億元，年增47%。12月台股月線持續翻揚，累積飆漲662點，成交量突破4兆元，法人估計，券商獲利至少30億起跳，全年上看530億至550億元，表現值得期待。