年終獎金自己賺 24檔增資新股抽籤試手氣

時序進入歲末，興櫃公司趕在年底前轉上市櫃掛牌，或上市櫃公司辦理現金增資，都需要透過公開申購來募資，這也給了投資人，搶賺年終獎金的機會，透過申購抽籤，運氣好的話，抽中1張可以賺進超過10萬元，甚至報酬率3成以上的也不在少數，可以說是年底的另一筆收入。

統計12月以來，辦理初次上市或上櫃掛牌，或是增資的申購公司達24家，其中，以今日收盤價來看，以上銀（2049）的增資股中籤者來看，抽中1張估計可以賺進18.85萬元；預計12月24日將掛牌上市的威鋒電子（6756），抽中1張也可望賺進15.2萬元。

另外，智聯服務（6751）上櫃前以現金增資辦理公開申購，申購價格60元，公開申購承銷張數323張，申購合格總件數達26萬9,621件，今（21）日公開抽籤，中籤率僅0.11％，創證交所自2006年起提供申購資訊來，上市、櫃IPO公開申購最低中籤率。

智聯服務預計12月25日掛牌上櫃，今日收盤價111元，換算抽中1張可望獲利5.1萬元，報酬率達85%；近日興櫃價都在百元以上，與承銷價有可觀的差價利潤，吸引投資人熱烈參與申購抽籤。

同樣預計12月25日上櫃的上洋（6728）同樣也是今日抽籤，承銷張數636張，承銷價43元，參與申購的總合格件數達16萬4,321張，中籤率0.38%；以今日收盤57.7元計算，中籤1張估可獲利1.47萬元，報酬率34.2%。

目前已截止申購等候抽籤的還有新鼎（5209）、立隆電（2472）、允強（2034）、永固-KY（5546）等股，另外，尚未申購的則有辦理上櫃增資的光耀（3666），申購期為12月22~24日，預計12月28日抽籤，承銷價70元，承銷張數850張，以今日收盤81.2元計算，與承銷價的價差為11.2元，報酬率16%。

另外，同樣辦理上櫃增資的還有聖暉（5536），申購期為12月23~25日，預計12月29日抽籤，承銷價166元，預計公開申購總張數為255張，今日以189.5元收盤，價差達23.5元，報酬率14.2%。