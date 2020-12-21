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日盛租賃20億元聯貸案 土銀統籌主辦

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導

土地銀行統籌主辦日盛國際租賃股份有限公司總金額新臺幣20億元聯貸案，已成功完成募集。本案原預計籌募金額為新臺幣16億元，在各銀行踴躍參貸超額認購達144%，最終以新臺幣20億元結案，並於109年12月21日由總經理謝娟娟代表銀行團與日盛國際租賃董事長許玉樹代表借款人簽訂聯合授信合約。

本案資金用途主要作為充實日盛國際租賃公司業務發展所需中長期營運資金，募集3年期總金額新臺幣20億元聯貸案，由臺灣土地銀行擔任統籌主辦銀行，並有臺灣銀行、臺灣企銀、農業金庫、彰化銀行、兆豐銀行、上海銀行、陽信銀行等行庫共同參與，顯見各銀行對於日盛國際租賃長期務實經營均予認同與肯定。

日盛國際租賃股份有限公司成立於1981年，主要經營租賃業務、車輛分期業務等，針對車輛、產業、營建機具等設備進行專業的理財規劃服務，為企業客戶營運成長之合作夥伴，並順應世界經貿潮流與全球化發展趨勢，逐步擴展中國市場，今年不畏疫情，營收及獲利創新高，營運表現亮眼，未來發展可期。

土地銀行近年積極轉型，除原有之不動產核心業務外，擴大辦理企業授信、財富管理業務、海外台商、信託2.0計畫等業務，並持續推動「5+2新創重點產業」、「新南向」、「都市更新」及「危老建物重建」等融資業務；為支持政府「歡迎台商回台投資行動方案」，提供新臺幣1,000億元之「台商回家真優貸」融資專案額度，全方位服務台商回台投資需求；為響應政府扶植中小企業政策，提供「小資企業輕鬆貸」專案融資，力挺頭家共創經濟新動能，榮獲金管會評選為「辦理中小企業放款優等銀行第一名」、「中部地區均衡區域發展特別獎」及「南部地區均衡區域發展特別獎」等殊榮，並榮獲經濟部評選為「2020中小企業信用保證融資業務績優金融機構」。

另為支持企業與民眾共同對抗嚴重特殊傳染性肺炎疫情，臺灣土地銀行積極配合政府各項紓困措施，推出「抗疫興家園、土銀心相挺」具體行動方案，協助受疫情影響之企業廠商及個人紓緩資金調度困境，亦榮獲金管會「獎勵本國銀行加速辦理紓困振興貸款方案」評比為優等銀行。

土地銀行亦積極推動「公股攜手、兆元振興」融資方案，目前推展成效良好，實為協助企業進行國際鏈結布局、創新及升級轉型以提升競爭力的最佳夥伴。未來仍將持續以積極、穩健及多元發展之方向，朝全方位優質金融機構目標前進。

土地銀行 台商 疫情

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