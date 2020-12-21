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遠東新世紀今掛牌 發行首檔民營企業可持續發展債券

經濟日報 / 記者王奐敏／即時報導

遠東新世紀公司（1402）於今（21）日發行可持續發展債券，並於櫃買中心上櫃掛牌，該檔債券為國內民營企業推出之首檔可持續發展債券，也是繼11月6日中信銀及永豐銀發行可持續發展債券以來，國內第三檔可持續發展債券。

櫃買中心表示，遠東新世紀本次發行之可持續發展債券，發行金額為新台幣38億元，5年期，票面利率為固定利率0.54%，由中國信託商銀擔任承銷商，其投資計畫書是由安永聯合會計師事務所提供外部機構的驗證報告，債券所募資金將用於廢棄物回收處理或再利用之綠色投資計畫，以循環經濟及永續概念持續推動綠色產業鏈，社會效益投資計畫部分則以新北市板橋遠東通訊園區投資為主，打造智慧綠園區，同時作為政府及非營利組織智慧應用及永續發展之示範場域，提供弱勢族群就業機會及提供無償場地不定期舉辦公益活動回饋社會。

可持續發展債券制度自2020年10月上線以來，發行規模已達新台幣58億元，顯示在全球永續發展的理念趨勢下，透過永續金融市場的協助，企業可發行可持續發展債券以取得永續發展與轉型所需資金，而投資人也可透過投資可持續發展債券來表達其對環境友善與企業社會責任的重視與支持。

債券 櫃買中心

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