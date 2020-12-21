康和證券單車接力環島公益啟程 董座挑戰騎完全程

康和證券集團連續第三年參與中華基督教救助協會「1919愛走動–急難家庭救助計畫」單車環台公益勸募活動，已於12月19日正式啟程。今(2020)年康和證券集團董事長鄭大宇不僅號召多位高階主管參與單車接力，他本人更挑戰環島15天1300公里全程完騎，以實際行動響應偏鄉關懷。

鄭大宇已經是第三次參加單車環台，有別於前兩次以接力方式參與活動，今年是首度獨自完騎。他說，在親身走進偏鄉之後，觀察到有許多隱藏在台灣各角落的弱勢家庭，這些家庭平常或許還能勉強度日，一旦遇到天災、重大傷病、失業等意外，生計陷入絕境，就成為所謂的急難家庭。

尤其今年新冠肺炎疫情重創經濟，而透過單車踩踏每一寸土地，不僅可以感受台灣之美，更能深入急難家庭，鼓勵他們面對急難時，先沉澱下來，才能夠做好出擊的準備，迎接機會的來臨。

康和證券集團三年來已有19人次參與單車環島，累計騎行超過2500公里；勇士們除了經歷在環島騎乘過程中遭遇到的低溫、大霧、逆風、陡坡之外，急難弱勢家庭在艱困中展現的強勁生命力，更讓康和同仁印象深刻。

今年康和環島團隊的陣容堅強，除了集團董事長鄭大宇之外，多位高階主管也在鄭大宇的號召下，暫時放下繁重的工作，擔任今年的接力勇士。其中，連續三年皆參與接力環島的康和勇士王效鵬，15歲的兒子也受到感動，主動要求參加單車環島公益募款活動，父子一起參與今年的環島。

1919愛走動環島車隊預計在15天內騎乘約1,300公里、環台超過100個鄉鎮，探訪需要救助的弱勢家庭，同時藉由單車環島，進行公益募款。鄭大宇表示，康和希望以具體行動感染越來越多的人投入公益，藉由每個人的善念傳遞愛心，轉化成愛的力量，提升社會正向前進。

今年適逢康和證券成立屆滿30週年，更深刻感受到企業從草創到壯大的過程，承接太多來自於社會各界的幫助，此刻正是以感恩回饋之心的最佳時機，因此，康和不僅連續三年號召同仁以單車環島的模式參與公益活動，更將關懷觸角延伸，先後捐款台南普門仁愛之家關懷獨居老人、贊助稻江商職青棒隊及銘傳大學金融科技學院照顧弱勢學子、贊助象棋賽事發揚中華文粹，未來將以更多具體行動支持公益慈善，善盡企業社會責任。