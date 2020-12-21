公股首家 第一銀行簽署赤道原則落實永續金融

銀行追求企業社會責任、落實環境永續，第一銀行正式簽署「赤道原則」（Equator Principles, EPs），成為國內繼國泰世華銀行、中國信託銀行 、玉山銀行、台北富邦銀行、台新銀行、永豐銀行、元大銀行等七家民營銀行後，首家簽署赤道原則的公股銀行，也是全球第114家赤道原則協會會員銀行。

2015年聯合國組織公布永續發展目標（SDGs），將企業社會責任（CSR）推升至永續發展（SD），目的除了改善社會問題，同時解決企業營運所面臨的環境問題，並且帶動經濟轉型，提升國家發展與競爭力。以國內半導體企業為例，由於製程需耗用大量水、電等資源，因此投入綠電、水資源回收再利用與空污防制等設備，並且帶動上、下游供應商一起節能減碳 ，制定綠色工廠的標準，以母雞帶小雞的模式，引領相關產業為社會與環境平衡，共同努力。

第一金控兼第一銀行董事長邱月琴自到任以來，即非常關注企業社會責任議題暨落實環境永續發展，帶領第一金控於2020年再度獲選道瓊永續指數（DJSI）最高等級「世界指數」及「新興市場指數」成分股，穩居國際標竿企業，亦於12月8日再度獲得CDP氣候變遷評比最高「A」級肯定，連續三年位居領導等級，子公司第一銀行則再度蟬聯「國家企業環保獎」並獲得綠色行動獎項，創下國內金融業唯一且連續兩年獲最高榮耀之殊榮。

第一銀行總經理鄭美玲表示，第一銀行自2014年即參採「赤道原則」精神 ，訂定「綠色融資審查原則」，將永續議題與銀行核心業務結合，除審慎評估借戶是否落實環境保護、企業誠信經營與社會責任外，同時管控授信的潛在風險，因此在辦理授信業務時，即要求借戶應提出善盡環境保護及善待員工之企業社會責任承諾書；今年經董事會達成共識加入赤道原則協會，有助於提升第一銀行對環境氣候變遷風險認知、瞭解與掌握，並與國際金融機構鏈結，以「赤道原則」作為共同語言參與國際聯貸。