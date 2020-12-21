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國壽攜手東南旅遊 率先推線上直接投保旅平險

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導

響應金管會保險局甫於今年6月30日開放保險公司可透過銷售旅遊商品之網路平臺，合作推廣旅遊相關保險，國泰人壽考量民眾便利性，率先與東南旅遊合作，運用 Open API 串接優化客戶投保體驗，民眾可以在東南旅遊網站上自主投保旅平險，創下業界先例。

國泰人壽分析指出，自年初疫情爆發，由於台灣防疫有成與振興國旅計畫，民眾將出國旅費轉至國內旅遊，第3季國內旅遊投保件數相較去年同期暴增超過230%。國泰人壽攜手積極數位轉型的東南旅遊合作「一站式旅遊服務」，運用API串接技術，讓民眾在完成旅遊行程訂購後，可直接投保旅平險，提升客戶旅遊體驗。

鑑於民眾對於國內旅遊保險意識抬頭，於東南旅遊網站推出特殊國內旅遊套裝投保專案，假如是3天2夜國內小旅遊，平均1日保費僅40元，可享最高300萬意外身故/失能保障、30萬傷害醫療保障。考量國際疫情尚未穩定，針對出國洽公商務客、外國留學生可選擇最長180旅遊天期、保額最高可享1200萬保障，在國外疫情蔓延下，攜手東南旅遊提供有出國需求的民眾可隨時隨地、全年無休的自主投保服務。

即日起於東南旅遊網站選擇國泰人壽網路投保旅平險，旅程前2小時，不論是吃早餐、打包行李、前往機場的路途中，拿起手機即可馬上投保。投保流程簡單三步驟: (1)選擇投保期間與方案、(2)填寫個人投保資料、(3)線上信用卡付款。最快只要3分鐘完成投保，且線上即時核保，核保成功馬上通知、保障立即生效。

國泰金控致力數位轉型，不僅充分發揮What if We Could 的精神，也致力於透過創新數位數據服務與異業結合、「Cathay as a Service 國泰即服務」的角度，2020年中率先推展服務生態圈，讓金融專業透過技術與數據，提供商業夥伴與終端消費者更友善便利的體驗。此次與東南旅遊合作不僅延伸國泰即服務的精神， 日前也率先推出市面上第一個電商式投保平台「BeSafe享出門」，提供客戶全新的數位保險購買體驗。

國泰人壽 保險 疫情

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