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台灣大舉辦微樂心溫度活動 八位球星齊聚送暖

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

台灣大哥大（3045）基金會攜手社團法人中華基督教救助協會，共同舉辦「微樂心溫度」活動，為303位弱勢孩童一對一募集聖誕禮物，獲得各界熱情響應，短短23天內便達成目標，為弱勢孩童點亮希望。台灣大基金會更邀請台灣大與富邦的8位贊助球員與孩子們共度年終派對。

台灣大總經理林之晨也響應主動認捐11份禮物，希望藉此拋磚引玉，呼籲社會大眾關心弱勢家庭。台灣大哥大基金會執行長劉麗惠表示，雖然2020年受到疫情影響導致經濟環境驟變，無論是物資或捐款都相較過往匱乏，但今年活動推出後依然獲得熱烈回響，303份禮物在短期內就順利達標，甚至還有企業負責人想一次認捐30份以上的禮物，但因為已經額滿而未能如願。其實孩子們的心願很微小，只要透過簡單的舉手之勞，就能為他們帶來滿滿的溫暖。另外，也感謝所有選手抽空來陪孩子們過節，一點一滴凝聚的愛心，都將成為小朋友最溫暖的感動，啟發他們不一樣的未來。

社團法人中華基督教救助協會副秘書長鄭夙珺表示，跟台灣大哥大合作很多年，最早從2004年成立陪讀班開始，當時全台僅13個班、290個孩子，現在每年已經有超過240個陪讀班，超過3000個孩子參加，而最早支持協會的企業，就是台灣大哥大，且「微樂心溫度」年終派對送聖誕禮物給孩童，也是相當有意義的活動，讓孩童感受到來自各界的溫暖。

參加年終派對的8位球星包括，高球女將徐薇淩和李旻、網球黃金雙打詹詠然及詹皓晴、網球一哥莊吉生、富邦悍將隊辛元旭與戴培峰，以及台北富邦勇士隊林冠均等球星都來到活動現場，與孩子們在遊戲互動中打成一片。選手們也親自將禮物送給孩童，看著他們幸福滿足的笑容，期待這份聖誕禮物能成為實現夢想與希望。

台灣大哥大 富邦悍將

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