歹年冬獎金縮水 逾四成民眾認為年終不到一個月

國泰金控今（21）日發布2020年12月國民經濟信心調查結果，針對年終獎金部分，有41.3%的受訪者認為今年年終獎金將在一個月以下，為2014年以來新高，並首次突破四成，還有六成受訪者認為明年不會調薪。

時序進入12月下旬，又到了吃尾牙發年終獎金的季節，今年因為受到新冠肺炎疫情衝擊，除了高科技和資通訊產業之外，多數傳產面臨寒冬侵襲；國泰金本次國民經濟信心調查時事題部分，特別針對加薪和年終獎將兩項議題展開問卷調查。

有61.6%的受訪者認為明年每月經常性薪資調整幅度將維持不變，預期加薪幅度介於0%至3%的比例23.4%，較前次調查則減少4個百分點，而認為減薪幅度0%至3%的比例從4.8%上揚至7.3%，整體而言，預期薪資將維持不變與減少的民眾比例較去年增加。

在年終獎金方面，預期在一至三個月的民眾比例降至52.7%，為2014年以來新低。此外，認為年終獎金是經常性薪資三個月以上者僅6%。

本項調查於2020年12月1至7日進行，針對國泰人壽官方網站會員及國泰世華銀行客戶發出電子郵件問卷，並成功回收共2萬6,829分有效填答問卷。