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當沖降稅是否延長？財長蘇建榮：已啟動討論

經濟日報 / 記者翁至威／即時報導
財政部長蘇建榮。記者陳正興／攝影
財政部長蘇建榮。記者陳正興／攝影

當沖降稅將於2021年底到期，財政部長蘇建榮今（21）日在立法院財委會表示，當沖占股市交易約三成左右，不可否認對稅收有貢獻，目前已與金管會啟動討論是否再延續，至於是否將當沖降稅常態化，蘇建榮持保留態度表示，依納保法規定租稅優惠須規定一定期限。

立法院今日審查《所得基本稅額條例》第12條及第18條條文修正草案，國民黨立委曾銘宗關注當沖降稅討論情形，蘇建榮回應，已與金管會啟動討論。

曾銘宗表示，在他金管會主委任內，開放當沖交易，後來立法院2017年修正通過證交稅條例修正案，從當年4月28日起，將當沖交易的證交稅稅率，從原本的千分之3降為千分之1.5，後續再透過修法延長，目前預計2021年底屆期。

曾銘宗指出，當沖在集中市場占比從不到10%，2017年占比到18.67%、2018年28.9%、2019年26.26%，今年前11月占比更達到三成左右。他指出，當沖有三大好處，可增加避險管道、增加股市動能、增加政府稅收。

蘇建榮表示，他不否認當沖對股市動能、稅收有貢獻，已與金管會啟動討論，是否明年底屆期前再修法延長。

曾銘宗詢問，是否可以讓當沖降稅常態化？但蘇建榮表示，納保法規定涉及租稅優惠，應有一定實施年限，先前修法是延長五年，將屆期時有需要再考慮修法延長五年。

曾銘宗追問，能否一次延長十年？蘇建榮表示，會再與金管會研議，還是要等金管會評估報告出來之後再來討論。

金管會 曾銘宗

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