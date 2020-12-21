第一金證拓展結構型商品成效 獲國際金融機構肯定

第一金證券結構型商品銷售成績亮眼，2019-2020年連續兩年獲得國際知名金融評鑑機構SRP(Structured retail products)評選為亞太地區及台灣市場「最佳表現」券商等兩項大奬，顯示第一金證券近年拓展結構型商品成效，不僅獲得國際金融機構肯定，也大幅提升本國券商在國際市場間的知名度。

第一金證券董事長葉光章表示，近年來，公司在境外結構型商品代銷業務上，不斷投入研發人力及資本設備支出，並搭配推動營業員轉型策略，建立多元化的銷售服務團隊，逐步提升第一金證券在結構型商品的競爭力。這些努力終於獲得國內外投資人及評鑑機構的肯定，因而能夠連續兩年獲得SRP頒發亞太地區及台灣市場最佳表現的雙重獎殊榮。

第一金證券總經理陳香如說，SRP的評鑑獎項向來是國內外金融機構關注指標，第一金證券日前再獲SRP評為最佳表現券商，也大幅提升本國券商在國際金融業間的知名度。陳香如表示，今年國內複委託交易月均量超過46.15億元，除較去年成長108%外，更較2015年大幅成長約400%，顯示複委託商品已愈來愈受到國內投資人的重視與需要，未來第一金證券將持續商品創新，提升服務廣大客戶的品質。

據指出，SRP為富時指數FTSE 250指數成份股，歐元機構投資人公司(Euromoney Institutional Investor)旗下的金融評鑑機構，每年依據商品發行及銷售業務表現，在全球各地區分別評選出1家金融機構頒發最佳表現獎。

今年SRP公布評鑑結果顯示，2020年亞太地區最佳銷售表現獎由台灣的第一金證券獲得，最佳發行表現獎為南韓的三星證券，台灣市場的最佳銷售表現獎也由第一金證券獲得，最佳發行表現獎則為新加坡商星展銀行，其中，第一金證券連續兩年獲SRP機構評選為亞太地區及台灣市場的最佳銷售表現券商。