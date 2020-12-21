國泰金調查：逾四成民眾認為年終獎金少於1個月

國泰金控今（21）日發布12月國民經濟信心調查結果，在時事題部分，民眾預期薪資將維持不變與減少的民眾比例較去年增加；41.3%的民眾認為今年年終獎金將在1個月以下，該比例為2014年以來新高並首次突破4成，預期在1~3個月的民眾比例則降至52.7%，亦為2014年以來新低。

國泰金指出，本次調查結果與2019年12月調查結果比較顯示，有61.6%的民眾認為明年每月經常性薪資調整幅度將維持不變，較2019年12月調查增加1.9個百分點，預期加薪幅度0%~3%的民眾比例從27.4%下降至23.4%，較前次調查則減少4個百分點，而認為減薪幅度0%~3%的民眾比例從4.8%上揚至7.3%，整體而言，預期薪資將維持不變與減少的民眾比例較去年增加。

統整2014至2020每年12月的調查結果顯示，有41.3%的民眾認為今年年終獎金將在1個月以下，該比例為2014年以來新高，並首次突破4成，預期在1~3個月的民眾比例則降至52.7%，亦為2014年以來新低。此外，認為年終獎金是經常性薪資3個月以上的民眾僅6%。

國泰金本項調查於2020年12月1~7日進行，針對國泰人壽官方網站會員及國泰世華銀行客戶發出電子郵件問卷，並成功回收共26,829份有效填答問卷。