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央行借鏡星港韓經驗：平穩房價 租稅最有效

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導

國內高房價問題釀成民怨，中央銀行採取房市選擇性信用管制打炒房後，房市交易轉趨觀望；儘管已經率先出手，央行仍不忘強調，為穩定房市，星港韓長期運用金融、租稅與供給面措施多管齊下，三國實證顯示，貸款成數限制有效控管銀行房貸擴張，但平穩房價效果以租稅工具較佳。

央行在最新出爐的報告裡指出，為抑制購屋需求與控管不動產貸款風險，星港韓均依借款人、不動產擔保品及貸款特性設定差別LTV（貸款成數）上限，並針對房價漲幅較大地區、個人持有多筆貸款、個人或企業購買高價住宅與非住宅之不動產貸款適用較嚴格貸款條件。

為增強金融體系因應景氣變動的緩衝準備，香港亦實施逆循環緩衝資本規定，並機動調整計提比率；為抑制不動產短期交易、個人與企業持有多筆房地現象，三經濟體均加重不動產交易或持有稅負。

另外，因應人口擴增的居住需求，三經濟體均大幅擴建公營平價住宅或出租住宅，以協助弱勢族群解決居住問題。

央行指出，星港韓均積極運用貸款限制與租稅措施抑制房市需求，相關實證研究結果顯示，抑制房市價量效果則以租稅工具較佳，且住宅供給情況不一，亦影響平抑房價效果，例如香港、首爾因住宅短缺，致高房價問題難解。

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