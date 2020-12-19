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滿手美元怎麼辦？ 謝金河：美方弱勢須靠「這個」扭轉

聯合報 / 記者楊德宜／台北即時報導
財信傳媒董事長謝金河。本報資料照片
財信傳媒董事長謝金河。本報資料照片

財信傳媒董事長謝金河在臉書發表「美元再下一層樓：弱勢美元的新效應」一文，他說，日前有人問他一個問題：「我手上滿手美元，怎麼辦？」台灣的投資人喜歡存美元，這個問題可能大家都會很重視。從3月迄今，手上抱著美元的人，一定如坐針氈，因為美元指數從102.992狂跌而下，這兩天正式跌破90的關卡，美元更下一層樓，手上抱美元的人愈抱愈害怕。

他說，過去很長的時間，美元不但是強勢貨幣，更是最重要的避險貨幣，這是因為美國是超級大國，美國也是發鈔國，手上抱美元可以立於不敗之地。但這次疫情衝擊美國經濟，FED把利率降至零附近，美元利差消失，這是弱勢美元的導火缐，美元就這樣持續跌了9個月。

美元跌，其他貨幣被迫升值，新台幣一度到28.115，人民幣到6.5左右，歐元、英鎊、澳幣、日圓等相繼升值。他說，不但台灣的出口商哇哇叫，中國大陸的出口商也跳出來喊吃不消，而台灣此時又被美國列入外滙操縱國的優先觀察名單，央行的手腳也被綁住，加上資金回流，台幣進入升值周期，這個趨勢大家要心理有數。

他說，不過，台幣不能升太快，應該增加波動，出口商要積極操作外匯避險，不能把全部責任推給央行，也許明年台幣的區間會在27.5到29.5之間。

謝金河說，美元弱勢，避險角色也轉弱，這一陣子比特幣飛竄而出，一下子越過2萬美元高價直奔到2萬2950美元，比特幣把黃金，白銀全都比下去。

「很多人問，手上美元怎麼辦？」謝金河說，這一波美元殺得又急又猛，技術面乖離已大，美元有反彈機會。「現在看美元最衰的是Steven Roach，他説美元會再跌35%，我不相信會這麼慘！」但美方弱勢必須要靠美國本身的基本面才能扭轉。

美國經濟 新台幣 謝金河

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