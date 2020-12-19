富邦金收購日盛金籌490億 恐稀釋7%股權
為籌措併購日盛金（5820）100%股權所需資金高逾490億元，富邦金董事會已決議明年第2季開始辦理資本市場籌資，初步計畫將發行60%普通股及40%特別股，富邦金總座韓蔚廷昨（18）日表示，發行普通股的方面，預計將稀釋7%股權，亦即將影響未來冨邦金的每股盈餘與股東的股利殖利率。
目前富邦金的股本為1023.36億元，明年辦理普通股增資後，籌資後股本將擴增至約1,095億元。韓蔚廷說，為支應本案100%持股之收購價金，富邦金控擬先用短期借款、票券跟銀行借，加上手上現金完全足夠，沒有資本流動性問題，但為了有更健康的資本適足率與負債率，目前適足率118%（不算非合意併購給的資本計提優惠是120%），因此規劃於2021年第二季開始辦理資本市場籌資，初步計畫將發行60%普通股及40%特別股，上述資本工具之發行尚需向主管機關申請核准，但並不需要先召開股東臨時會通過。
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